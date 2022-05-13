Итоги дня: «Яндекс.Драйв» покидает Казань, первый разговор Шойгу и Остина, Турция против расширения НАТО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 13 мая.
- Министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине и иные актуальные вопросы международной безопасности. Разговор инициировала американская сторона.
- Турция не одобряет расширение НАТО. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, у него нет позитивного мнения на счет вступления в альянс Финляндии и Швеции. «Скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций», — сказал он.
- Отсутствие указа президента России задерживает эксперимент по внедрению электронных паспортов в Татарстане, Москве и Подмосковье. Документ ожидался в первом квартале года. Как считает глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, задержка связана с текущей геополитической обстановкой. Инфраструктура Татарстана уже готова к внедрению нового вида паспортов.
- Более 12 тысяч татарстанских семей, где растут дети от 8 до 17 лет, получили новые ежемесячные выплаты. На каждого ребенка предоставляют от 5 216 до 10 433 рублей в месяц. Сумма рассчитывается для каждой семьи индивидуально и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на детей по республике.
- Великобритания ввела санкции против 12 россиян, в том числе родственников президента России Владимира Путина. В списке оказалась его бывшая жена Людмила Очеретная, двоюродный брат Игорь Путин, двоюродный племянник Роман Путин и племянник по двоюродному брату — Михаил Путин. Под британские санкции попала и российская спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
- В Татарстане на правом берегу Волги стартовала подготовка к началу первой надвижки пролетных строений моста на 59-м километре трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. На левом берегу реки сборка пролетных строений идет с октября 2021 года. Верховое надвинуто уже на 253 метра, а низовое — на 98.
- Строительство сетей 4G в 64 малых населенных пунктах Татарстана может быть сорвано из-за санкций, сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. По его словам, есть вопросы с оборудованием для развития сотовой связи.
- «Яндекс.Драйв» объявил об уходе из Казани. Пользователям пришли сообщения, что каршеринг будет недоступен уже в этом месяце. Им по-прежнему можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
- Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке соцсети Twitter. Он ожидает информации, подтверждающей, что спамовые и фейковые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей.
- В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян. Последние годы он почти не занимался государственными делами, поручив их наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду. По подсчетам Forbes, состояние членов семьи умершего президента ОАЭ оценивается в $150 миллиардов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и министр культуры республики Айшат Кадырова после визита в Казань заявила, что влюбилась в татарскую культуру. По ее словам, регионам «есть о чем дружить». Айшат Кадырова рассказала, что впечатлена тем, как много в Татарстане «вкладывают в культуру инвестиций, труда, человеческих ресурсов». В Грозный она вернется с новыми идеями.
- В ближайшие выходные — 14 и 15 мая — в столице Татарстана пройдет традиционный Казанский марафон, в котором примут участие более 12 тысяч легкоатлетов. В их числе чемпион России в марафоне и полумарафоне Федор Шутов, победительница и призер беговых стартов Александра Морозова. Из-за подготовки и проведения Казанского марафона в городе временно изменится схема движения общественного транспорта и перекроют дороги. «Реальное время» подготовило список этих ограничений.
- Правительство России за три года направит 1,5 миллиарда рублей на оценку качества подготовки IT-специалистов. В этом году работы обойдутся в 321 миллион. Тестированием выпускников «цифровых кафедр» российских вузов займется Университет Иннополис.
- Сайты аэропортов Казани и Нижнекамска оказались недоступны. По данным СМИ, причиной стала DDoS-атака. В пресс-службе казанского аэропорта «Реальному времени» заявили, что провайдер проводит мероприятия по защите и восстановлению работы сайта.
- Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход спецоперации на Украине и решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Кроме того, на встрече затрагивался ряд вопросов в контексте предстоящего 16 мая саммита Организации Договора о коллективной безопасности.
- Минобороны России сообщило, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине Кременчуга в Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, которыми обеспечивали военную технику ВСУ. Кременчугский НПЗ имеет давние связи с Татарстаном и предприятием «Татнефть». До 2007 года республике принадлежало больше половины акций компании «Укртатнафта», которая владела предприятием, но затем произошел по сути криминальный захват управления заводом.
- На строительство гидротехнического сооружения на территории Голубых озер в Казани направят 76,3 миллиона рублей из республиканского бюджета. Планируется заменить авариный пешеходный мост, водоотвод и стену, которая уже порядком обвалилась. В документации указано, что из-за высокого уровня грунтовых вод и негативного воздействия водной эрозии разрушено деревянное крепление берега. Есть вероятность размыва берегов в зоне водопада озера Большого Голубого.
- Земельный участок, на котором построят Соборную мечеть Казани, переведен из рекреационной зоны в зону размещения объектов культурного назначения. Она станет объектом регионального значения. Первый камень на месте снесенного парка аттракционов «Кырлай» планируется заложить уже через неделю, 20 мая.
- Первая республиканская Студвесна для колледжей пройдет в Татарстане. Для студентов ПОО уже существует творческий конкурс «Весенняя капель», в котором также участвуют творческие коллективы образовательных организаций. Как объяснил президент «Лиги студентов» Руфат Киямов, между ними есть принципиальная разница. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев после конфликта с сервисом Whoosh из-за изъятия их электросамокатов, как и городской исполком, заявил, что жители против этого транспорта из-за якобы угрозы безопасности детей. Он указал, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но уже с установленными рамками безопасности.
- Умер художник-проектировщик, театральный художник, заслуженный деятель искусств Татарстана Владимир Нестеренко. Ему было 75 лет. Нестеренко родился в Казани в 1947 году, а в 1967-м окончил Казанское художественное училище.
- Американская компания, производящая бумагу под брендом SvetoCopy, сообщила об уходе из России. Она намерена продать Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат, находящийся в Ленинградской области, принадлежащий НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус».
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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