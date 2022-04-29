ВС России продолжают атаковать Киев: уничтожены производственные корпуса военного завода «Артем»

Фото: скриншот видео Минобороны

Завод поразили высокоточным оружием большой дальности

Министерство обороны России сообщило о ходе специальной военной операции на Укриане. Так, ВКС высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве.



Это далеко не первый объект, который был поражен в Киеве. В середине апреля уничтожили цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет Жулянского машиностроительного завода «Визар». Также поразили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве.

Еще 15 апреля Минобороны предупредило — количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории. На этой неделе в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, также обстрелу подвергся ряд населенных пунктов в регионе. Кроме того, Следком во вторник сообщил, что украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области.

Что еще произошло за ночь

Всего высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 10 военных объектов — девять районов сосредоточения войск и техники, а также склад боеприпасов в районе Ильичевки. А ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Авиация поразила 112 военных объектов Украины — два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения войск, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Покровском и Гороховском.

Также ракетные войска уничтожили 13 военных объектов Украины. В том числе в районе села Гороховское Николаевской области нашли и поразили пусковую установку вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.

Артиллерия выполнила за ночь 975 огневых задач. Были поражены 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей.

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянного. В районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

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