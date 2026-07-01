«Уфанет» запускает тарифы интернета до 2 Гбит/с в частном секторе Казани

Технологический прорыв в Татарстане: «Уфанет» внедряет XGS-PON. Как новая технология в частном секторе изменит привычный цифровой комфорт жителей

Фото: предоставлено АО "Уфанет"

«Уфанет» задает новый стандарт связи в Поволжье. Запуск оптоволоконных сетей по технологии XGS-PON в частном секторе Казани и пригорода — это переход на совершенно иной уровень пропускной способности. Теперь скорость до 2 Гбит/с и симметричный канал связи доступны там, где раньше связь была нестабильной. Это решение с огромным запасом мощности, которое готово к любым вызовам будущего: от десятков умных устройств в доме до тяжелого контента, который теперь будет загружаться гораздо быстрее.

Жители частного сектора Казани получили возможность стать одними из первых пользователей новой технологии интернета в Татарстане. Компания «Уфанет» объявила о масштабном строительстве оптоволоконных сетей по технологии XGS-PON, что открывает доступ к сверхбыстрому интернету со скоростью до 2 Гбит/с. Это большое обновление для компании «Уфанет».

Реальное время / realnoevremya.ru

Что такое XGS-PON и какие возможности для пользователей он предоставляет?

Аббревиатура XGS-PON расшифровывается как 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (пассивная оптическая сеть 10-гигабитного класса). Если говорить проще, это одна из наиболее современных и эффективных технологий доступа в интернет на сегодняшний день.

Технология XGS-PON позволяет обеспечить огромную пропускную способность, которая делится между несколькими домами, но при этом позволяет достигать стабильной, «чистой» скорости для каждого пользователя. Для частного сектора это означает конец эпохи медленного и нестабильного соединения.

Максим Шибалов, технический директор Поволжского филиала АО «Уфанет»:

«XGS-PON — это новая технология, которая позволяет перейти в наше будущее. Главное достоинство этой технологии — возможность обеспечить доступ в сеть Интернет на высоких скоростях для значительно большего числа людей, чем предыдущие технологии. Это позволяет большим семьям одновременно пользоваться онлайн-кинотеатрами, трансляциями, загружать и скачивать тяжелые файлы. И при этом каждый член семьи сможет пользоваться своими сервисами, не чувствуя ограничений».

Главные преимущества для жителей

Запуск новой сети в Казани — это событие, которое значительно меняет качество жизни в частном доме. Вот что получают пользователи:

Скорость интернета до 2 Гбит/с. Это в десятки раз быстрее, чем предлагают стандартные тарифы. При технической поддержке со стороны принимающего оборудования и целевого ресурса вы сможете скачивать фильм в качестве 4K за считанные секунды, а загрузка тяжелых рабочих файлов или обновлений игр займет в разы меньше времени. Frederik Lipfert на Unsplash Стабильность и надежность. Оптоволокно невосприимчиво к электромагнитным помехам. Технологические особенности передачи сигнала по оптоволокну обеспечивают высокую устойчивость соединения к неблагоприятным погодным условиям, таким как дождь, снег или сильный ветер. Jordan Harrison на Unsplash Симметричный канал. Скорость загрузки (download) и отправки данных (upload) будет одинаково высокой. Это критически важно для тех, кто работает удаленно, проводит видеоконференции или стримы. Swello на Unsplash Готовность к будущему. Подключаясь к сети «Уфанет» сейчас, вы делаете долгосрочную инвестицию. По мнению технических специалистов «Уфанет», этой пропускной способности с запасом хватит для использования умных устройств в доме и новых цифровых сервисов, которые появятся в ближайшие годы. Реальное время / realnoevremya.ru

Таким образом, «Уфанет» предлагает жителям частного сектора не просто замену старого интернета на новый, а переход на совершенно иной уровень комфорта и возможностей.

Узнать о доступности тарифов со скоростью до 2 Гбит/с по вашему адресу можно по телефону 09388. Звонок бесплатный для абонентов МТС, «Билайна», «Мегафона», Yota, T2, T-mobile.

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Интернет-газета «Реальное время»