В Национальный музей Татарстана привезли сотни древних замков

Некоторые из экспонатов можно открыть ключами

Один из гигантских замков . Фото: Радиф Кашапов

В Национальный музей Татарстана приехала выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» — доказательство, насколько красивыми могут быть, казалось бы, обыденные вещи. Более 1000 замков и ключей к ним, причем некоторые из экспонатов можно открыть самому. В НМ РТ коллекцию дополнили своими архивами, показывая, что это искусство было распространено и в Волжской Булгарии, и в Золотой Орде. Подробнее — в материале «Реального времени».

Павловские мастера

Проект подготовлен «Агентством Выставком» и коллекционером Вячеславом Арбузовым. Он — депутат Мосгордумы, родом из Челябинской области, председатель АО КБ «Солидарность». Говорят, что на выставке представлена одна пятая часть его коллекции. Основную часть экспозиции составляют замки из села Павлово Нижегородской области, где их изготовление стало огромной отраслью уже в XVII веке, поскольку здесь располагался стрелецкий полк. Замки делали кузнецы — их орудия производства, такие как молот и щипцы, тоже можно посмотреть на выставке.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Инструменты прикручены к стендам — был, говорят, случай, когда мальчик с булавой начал бегать по залу. А вот металлический сундук никак не закреплен — его открыть-то трудно. Есть здесь и деревянный сундук из коллекции Николая Воробьева. Также из фондов Национального музея здесь представлены замки зооморфные (в виде лошадок, например), навесные, цилиндрические, врезные.

Куратор выставки со стороны Казани Егор Бородкин обращает внимание на замочки в форме лошади, обнаруженные археологами во время раскопок на территории республики,— насколько они похожи на некоторые работы русских мастеров. Получается, с одной стороны, замки разъединяют, а с другой — показывают, как много у нас общего.

Большой рост кустарного дела в России произошел в 1861 году, после отмены крепостного права. В начале прошлого века село Павлово стало центром металлообрабатывающего района на сотню деревень, а после революции артели стали госпредприятиями. Замки из Павлово отправляли также в Персию и Османскую империю. Другой центр замкоделов — это, конечно, Тула.

Во-первых, замков много . Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Секрет есть!

Выставка разделена на три части — это «Кузница», «Ярмарка» и «Изба». То есть место изготовления замков и их применения: закрывать амбары, лавки, сундуки, ворота, двери. Конечно, самые занятные и хитрые образцы тогда приобретали купцы. Такие и не откроешь сразу просто ключом — нужно знать секреты: какие кнопки и в какой последовательности, например, нажать.

Изделия разные, с названиями в основном по форме. Например, секирные — их использовали как надвратные на зданиях, на соборах, городских воротах в теремах. А также топорные, юбочные (они же свадебные), винтовые, репчатые, а также врезные, сундучные и силуэтные. И просто крохотные — такие, вероятно, и вскрыть страшно: вдруг сломаешь. У каждого своя специфика. Например, внутри винтового есть пружина, которая держит замочную дужку, а потому ключ надо вставлять с таким же количеством оборотов, как на этой пружине.

Иногда появляются имена авторов — Николай Бажанов, Михаил Жирякин, Ефим Ватыч, Алексей Хитров, Иван Колдунов, Григорий Федяев, Иван Федотов. Иногда указаны артели — «Прогресс» из Павлова или Тульская металлическая артель.

Господин! . Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Есть даже огромный замок с именем «Господин Дмитрий Михайлович». Огромное количество замков, на которых указан год изготовления, — это замки-годовики.

А еще есть музыкальные: когда его крутишь, слышится звон. Это, так сказать, сигнализация: услышал — беги, лови злоумышленника.

Да, некоторые замки можно попробовать открыть и самому, а также обязательно надо открывать ящички в витринах — словом, погружаться в мир замочного дела душой и телом. Если проходить выставку с экскурсоводом, он сможет некоторые витрины открыть и показать, как работают самые любопытные затворы.



Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Где еще проходит выставка

На выставке много и картин, часть из них посвящены рыночному делу: это работы Аркадия Пластова, Петра Оссовского, Виктора Иванова, Сергея Смирнова. Особо интересны полотна Евгения Кравцова из серии «Коррозия», вдохновленные металлом и романтическими образами.

Куратор выставки Дина Иващенко отмечает, что экспозиция немало поездила по России: кроме Москвы, ее показывали во Владимире, Ярославле, Ростове Великом, Рязани, Коврове, Нижнем Новгороде, в городе Заречном Пензенской области и в Павлове — причем в последнем выставка идет прямо сейчас, настолько велика коллекция Арбузова.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Иващенко отмечает: качество у отечественных замков было такое высокое, что многие европейские производители даже просили ввести мораторий, чтобы как-то продавать в Россию свою продукцию.

— Нам всегда интересно раскрывать местные фонды, потому что часто предметы замочного искусства остаются за кадром общественного и музейного интереса, — говорит Иващенко, — Может быть, в силу своей некой утилитарности. Многие музеи, увидев эту выставку в одном городе, просят, чтобы она приехала и к ним. Допустим, просит Электросталь, она поедет к ним в сентябре, а потом — в Кирилло-Белозерский монастырь, крупнейший северный православный монастырь.

В Казани выставка «Русский замок. Кузнечная летопись» будет работать до 30 сентября 2026 года.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru