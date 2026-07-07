В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Режим позволит оперативно решать вопросы техногенных рисков. Для жителей ограничений не вводится

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом он сообщил в своей социальной сети «Maкс».

«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области», — написал Сальдо.

По словам губернатора, для жителей региона ничего не меняется — никаких ограничений или особых требований не вводится. Режим ЧС вводится исключительно для упрощения управленческих процессов и ускорения реагирования на возможные техногенные риски.

Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводили в Крыму и Севастополе.

Вадим Вахрушев