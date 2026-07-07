В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС
Режим позволит оперативно решать вопросы техногенных рисков. Для жителей ограничений не вводится
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом он сообщил в своей социальной сети «Maкс».
«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области», — написал Сальдо.
По словам губернатора, для жителей региона ничего не меняется — никаких ограничений или особых требований не вводится. Режим ЧС вводится исключительно для упрощения управленческих процессов и ускорения реагирования на возможные техногенные риски.
Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводили в Крыму и Севастополе.
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