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В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

11:33, 07.07.2026

Режим позволит оперативно решать вопросы техногенных рисков. Для жителей ограничений не вводится

В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом он сообщил в своей социальной сети «Maкс».

«Подписал указ о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области», — написал Сальдо.

По словам губернатора, для жителей региона ничего не меняется — никаких ограничений или особых требований не вводится. Режим ЧС вводится исключительно для упрощения управленческих процессов и ускорения реагирования на возможные техногенные риски.

Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводили в Крыму и Севастополе.

Вадим Вахрушев

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Происшествия

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