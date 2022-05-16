В Минобороны России сообщили об открытии гумкоридора для вывоза раненых украинских военных с «Азовстали»

В Министерстве обороны России сообщили о достижении договоренности с представителями Вооруженных сил Украины о вывозе раненых с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в районе предприятия открыт гуманитарный коридор. По нему раненые украинские военные будут отправляться в медицинское учреждение в Новоазовске.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня о старте подготовки к эвакуации раненых боевиков нацбатальона «Азов»* с «Азовстали» сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. По его словам, раненых азовцев* отправят на лечение в плен ДНР, а не на Украину.

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* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова