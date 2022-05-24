В Минобороны России сообщили о завершении разминирования Мариупольского порта
Специалисты Черноморского флота и инженерных войск России завершили разминирование территории Мариупольского порта. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, в ходе работ было обследовано 134 сооружения. Специалисты обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, которые были оставлены украинскими боевиками, сообщает «РИА Новости».
Несколько дней назад сообщалось, что в Мариуполе восстановили движение общественного транспорта. Также в городе налажена работа четырех больниц, функционируют три автозаправочные станции.
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