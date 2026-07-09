В Курской области автомобиль замгубернатора попал в ДТП — в аварии погиб ребенок

В январе текущего года губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе из-за сложных погодных условий

Фото: Максим Платонов

Автомобиль первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Александра Чепика попал в ДТП во время его рабочей поездки в Конышевский район. Сам чиновник в аварии не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По предварительным данным УМВД России по Курской области, автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, в которой находился Чепик. После этого Daewoo Nexia столкнулся с автомобилем Chevrolet, который двигался за Toyota.

В результате аварии погиб ребенок 2011 года рождения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП. По итогам проверки действиям участников аварии дадут правовую оценку.



В январе текущего года губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе из-за сложных погодных условий.

Наталья Жирнова