Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Заинск, Нижнекамск отменена
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана продолжает действовать
Угроза атаки БПЛА на татарстанские города Альметьевск, Заинск, Нижнекамск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана продолжает действовать.
Угроза атаки БПЛА в трех городах республики была объявлена в 06.35 мск. О пострадавших и поражении инфраструктурных объектов не сообщается.
Ранее Татарстан не оказался в списке регионов от Минобороны РФ, над территорией которых ночью были сбиты беспилотники. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о сбитии трех БПЛА над регионом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».