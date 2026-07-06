Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Заинск, Нижнекамск отменена

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана продолжает действовать

Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на татарстанские города Альметьевск, Заинск, Нижнекамск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана продолжает действовать.

Угроза атаки БПЛА в трех городах республики была объявлена в 06.35 мск. О пострадавших и поражении инфраструктурных объектов не сообщается.

Ранее Татарстан не оказался в списке регионов от Минобороны РФ, над территорией которых ночью были сбиты беспилотники. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о сбитии трех БПЛА над регионом.

Зульфат Шафигуллин