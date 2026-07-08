Казанца будут судить за покушение на подростка в торговом центре

Инцидент произошел 30 октября 2025 года в ТРЦ «Парк Хаус» на проспекте Ямашева

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство подростка в отношении 61-летнего местного жителя и направила его в районный суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент произошел 30 октября 2025 года в ТРЦ «Парк Хаус» на проспекте Ямашева. По данным следствия, после словесного конфликта между обвиняемым и несовершеннолетней девушкой на защиту последней встал ее 17-летний знакомый. В ответ мужчина нанес подростку удар ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия.

Подростка удалось спасти, мужчину нашли и отправили в СИЗО.

Денис Петров