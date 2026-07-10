Бизнес-опрос аграриев: как вы справляетесь с топливным кризисом?
Сельхозтоваропроизводители Татарстана — о том, как ощущают на себе удорожание топлива и как думают пережить уборочную кампанию
В России развивается масштабный топливный кризис, который обострился к июлю из-за резкого сокращения производства бензина и дизеля. Проблема нехватки горючего охватила множество субъектов РФ, отчасти включая и Татарстан. Страдает от этого весь бизнес, и главный фокус на сегодняшний день — на аграриев: через две недели по плану должна начаться уборочная кампания. Правительство Татарстана поддерживает сельхозтоваропроизводителей, организуя льготные поставки больших объемов дизельного топлива по ценам ниже рыночных, однако под эту льготу могут попасть далеко не все предприятия. Агрохолдинги, средние и мелкие сельскохозяйственные производства находятся в разных условиях, но всех объединяет одно: необходимость не потерять урожай и стремление закончить год хотя бы без убытка.
Мы попросили представителей татарстанского агробизнеса рассказать о том, как топливные проблемы отражаются сейчас на их бизнесе, удается ли им пользоваться господдержкой и как планируют провести уборочную кампанию. Они ответили на три вопроса «Реального времени»:
- Как отражается на вашем бизнесе топливный кризис?
- Как планируете решать проблему на период уборки?
- Будете ли поднимать цену на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличившиеся затраты на топливо?
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Адель Хайруллин генеральный директор ООО «ГК «Красный Восток»
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— Слава Богу, трактора у нас пока не на бензине, а на дизеле, и в этом нам республика оказывает невероятную поддержку, в отличие от других регионов, где цена за тонну уже достигла 135—145 тысяч рублей, и ее еще надо искать и перекупать. Там в некоторых случаях уже фермеры друг у друга перекупают дизельное топливо с наценкой. Мы в такой ситуации пока не оказывались — благодаря поддержке руководства республики и нефтяных компаний.
Последние недели у нас дизельное топливо идет на уровне 89 тысяч рублей за тонну, и оно доступно. Мы понимаем, что есть очереди, но они были всегда. Просто сейчас люди обращают внимание: «Я стою в очереди на нефтебазе». Да, бывали и случаи, когда проводили люди и до 15—20 часов в ожидании. Но это в тех условиях, когда в других регионах топлива просто не было.
Сложно это называть тяжелым вызовом — по крайней мере, для нас. Да, это тяжелый вызов для холдингов, которые распространены на 10—12 регионов. А мы на 98—99% работаем в Татарстане. Здесь у нас, слава Богу, в части топлива гораздо лучше, чем у остальных.
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Николай Скоков фермер, земледелец, конезаводчик (Татарский конный завод №57)
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— У меня 3,5 тысячи гектаров, я выращиваю подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень, овес. Скоро начинать уборку, и мы ищем, во-первых, где найти топливо подешевле, а во-вторых, деньги на него. Весной дизельное топливо мы покупали через РАЦИН по 52—55 рублей за литр. На сегодняшний день мне его предлагают по 90 рублей. Дороже, чем даже в розницу на заправках — там оно по 75 рублей. То есть оптовики предлагают нам цену дороже, чем на АЗС! Я считаю, они в сговоре и задирают цены. А люди вынуждены брать — через две недели начнется уборочная кампания, и с этим столкнутся все без исключения.
И на АЗС в нужных количествах не заправишься — больше 50 литров не наливают. Когда начнется уборочная — мне на мои 16 единиц техники понадобится 50—60 тонн дизельного топлива: полторы-две тысячи литров в день. Где я его буду брать и на что покупать? На сегодняшний день, чтобы купить тонну солярки, надо продать 10 тонн зерна. Это, по-вашему, нормально? Мы сейчас зерно отдадим перекупщикам за бесценок, чтобы завершить уборку. И опять останемся в минусе, как в прошлые годы.
Кредиты и лизинговые обязательства у меня уже есть, я не буду брать новый, да и банки не особенно охотно дают кредит агробизнесу, потому что у нас риски большие. Воспользоваться льготами от РАЦИН мы не можем, потому что они нам сказали: «Мы вам уже выделяли. Сейчас выделить не можем, потому что ситуация на рынке нестабильная». Нам надо справляться самим. К этому, впрочем, мы уже привыкли. Заявленные меры поддержки до нас не доходят, они уходят в крупные холдинги.
Сейчас я дожигаю тот запас топлива, который у меня оставался, — идет сенокос, я заготавливаю корма. На сенокос мне хватит, но как вести уборочную — я пока не знаю. Если нас, фермеров-сельхозтоваропроизводителей, сейчас срочно не поддержат, не примут никаких мер, не обеспечат льготной соляркой — можно смело прогнозировать, что значительная часть урожая останется на поле. И думаю, не меньше половины фермеров закроют бизнес.
Потому что такой ситуации, в которой мы оказались сейчас, с девяностых годов не помнят мои старшие коллеги. С каждым годом мы все больше погружаемся в долговую яму. Нас обложили со всех сторон: закупочные цены на молоко ниже себестоимости, и многие пускают молочное поголовье под нож. Пшеницу у нас тоже скупают дешево. Зато мы с этого года должны платить НДС вдобавок к другим налогам. Повышается ФОТ — людям надо достойно платить. Цены на запчасти растут каждый день, новая техника дорожает каждый год. Электроэнергия с 1 июля подорожала, ГСМ — вы сами видите.
Ты смотришь на все это и поневоле задумываешься о том, а нужен ли ты государству?
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Ильдар Ситдиков владелец хозяйства и бренда «Ягодная долина»
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— У нас небольшое хозяйство — 30 гектаров посадок ягод. На них работают два трактора и несколько автомобилей. На этот сезон нам потребуется около тонны топлива, чтобы все собрать и сделать все необходимое. Урожай в этом году хороший, завершить все мы хотим до 15 августа.
До сих пор у нас была договоренность с крупным производителем, который отгружал нам дизельное топливо в бочки. А теперь возникла проблема: ни на одной заправке не зальют топливо не то что в бочку, но и в канистру. Для нас одних исключение делать никто не будет, даже несмотря на наличие у нас договора и средств на оплату. Ситуация, если честно, близка к коллапсу.
Сейчас нам предстоит уборка урожая черной смородины. Мы уже готовим комбайны, которые будут работать практически по 20 часов в сутки — весь световой день, в две смены.
Мы, конечно, будем закупать топливо дороже, чем указано в договоре. Потому что по этой цене его уже не дают. Минсельхоз через РАЦИН мог бы выделить какие-то фонды, но нам они отказали с тем аргументом, что мы не зерновое хозяйство и нам эта льгота не положена.
Я выхожу из ситуации так: у меня есть знакомый, который владеет своей сетью автозаправок. Он пообещал меня выручить и в беде не оставить. Цена будет порядка 90 рублей за литр, но выбора у нас нет. Получается, что себестоимость ягоды у нас растет — ведь в этом году мы и зарплаты проиндексировали на 12,5%. При этом в нынешний сезон обрушилась цена на урожай клубники, потому что были сильные дожди, мы не смогли ее отгружать в сети, а продаем в розницу. С остальными ягодами примерно так же — в этом году большой урожай, и цена, соответственно, падает. Так что переложить часть возросших затрат на потребителя мы не можем.
Я смотрю в будущее: заказал в Китае электрический микроавтобус. У нас есть электрические машины на доставке, они прекрасно справляются, и я думаю увеличивать парк электромобилей. Уже делают в Китае и электрические трактора — думаю, они в перспективе станут суперпопулярными в нашей стране.
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Алена Белоглазова глава КФХ «Белоглазова Е.Е.», председатель комитета по поддержке производителей и переработчиков сельхозпродукции субъектов МСП ТПП Татарстана
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— У нас в хозяйстве под растениеводство отведены 2,3 тысячи гектаров, еще примерно столько же — под кормовыми культурами и пастбищами. Выращиваем рожь, пшеницу, другие культуры.
В этом году РАЦИН нам выделил солярку по льготной отпускной цене. Она ниже рыночной, но даже с учетом этого успела вырасти со времени заключения контракта — с 70 рублей за литр до 89. Цена высокая, несопоставимо выше, чем та, которая была весной. Однако мы рады и этому, потому что на открытом рынке такой объем ГСМ сегодня найти титанически сложно.
При этом надо понимать, что далеко не все сельхозпредприятия могут себе это позволить. Ведь, во-первых, на эту закупку нужно сразу выделять большое количество средств, а во-вторых, организовывать хранение крупных объемов горючего. Инфраструктуры для хранения у многих нет. У нас есть, и поэтому мы можем пользоваться этой поддержкой.
Этой поставкой от РАЦИН мы сейчас пользуемся при заготовке сена, а потом сможем закрыть часть потребности на уборку зерна. Где и как будем закупать остальное — вопрос пока открытый. Ситуация тяжелая, очень неопределенная, и если честно, я пока не знаю, как мы будем решать этот вопрос.
Если отойти от моего частного случая и рассмотреть мой опыт как руководителя профильного комитета ТПП, то могу сказать следующее: понятно, что в сельском хозяйстве никогда не бывает все гладко. Хоть в нашей полосе погода в этом сезоне и благоволит нам, но включаются другие тяжелые факторы. Поэтому исходить будем из ситуации.
Понятно, что всегда найдутся поставщики, которые предложат рассрочку на ГСМ в счет будущей продажи зерна. И здесь для конкретного фермера результат его года будет зависеть от того, есть ли у него возможность не идти на эти условия, собрать свое зерно за счет перераспределения имеющихся средств, уложить часть его на хранение. До того момента, когда зерно неминуемо вырастет в цене. Продать не перекупщику, а непосредственному покупателю по хорошей, справедливой цене, таким образом закрыв свои затраты.
Если же у предприятия работа уже сейчас идет в долг и есть серьезные кассовые разрывы — тогда я более чем уверена, что сохранять урожай никто не будет. Будут либо продавать сразу перекупщикам, либо отдавать в счет оплаты ГСМ, чтобы суметь завершить уборочную кампанию и не оставить зерно на полях. И практически весь свой урожай отдаст на покрытие затрат, которые понесет на уборке этого урожая. Для справедливой продажи ему останется либо минимум, либо не останется совсем ничего. Урожай осядет у перекупщика, и он его продаст попозже, когда цена вырастет. А сам аграрий, который произвел это зерно, ничего с этого не получит.
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Иван Брюханов агроном, фермер (хозяйство «Деревня Скородумовка»)
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Мы выращиваем яблоневые сады, клубнику, жимолость и листовой салат. На нашем предприятии наличие дизельного топлива всегда важно, потому что, если у нас уборочная и посадочная кампании закончены, мы приводим территорию в порядок. Нам нужно косить траву в междурядье, очищать приствольную зону деревьев. Все это механизировано, выполняется тракторами, которые нужно заправлять.
Проблема с топливом налицо. Оно сейчас в оптовой продаже дороже, чем в рознице. Если на заправке дизельное топливо нам будет стоить 99 рублей, то у оптовиков — 125 рублей и больше. Странно, да?
У Минсельхоза есть квоты на помощь, но они не для нас, не для мелких фермеров, а для крупных агрохолдингов. Я звонил, и мне ответили, что для нас ничего нет, потому что мы небольшое предприятие. Поэтому нам приходится ездить по окружающим заправкам с канистрами, вступать в конфликты с населением и собирать ДТ буквально с миру по литру. Это все очень дискомфортно, подбрасывает нам еще одну задачу, а ведь фермерам и без того не особенно легко в нынешнее время.
Увеличить цену продукции я не могу, оставляю в лучшем случае на уровне прошлого года. А чаще приходится и снижать цену, потому что покупательная способность населения падает. Ягоды и яблоки мы сбываем населению напрямую, а салат выращиваем под оптового заказчика. Мы вынуждены резать свою маржинальность, которая и без того была крайне невелика.
На сегодняшний день фермерство — это убыточное предприятие, которое держится на энтузиазме. Приходится как-то выкручиваться.
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