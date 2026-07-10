Бизнес-опрос аграриев: как вы справляетесь с топливным кризисом?

— У меня 3,5 тысячи гектаров, я выращиваю подсолнечник, рапс, пшеницу, ячмень, овес. Скоро начинать уборку, и мы ищем, во-первых, где найти топливо подешевле, а во-вторых, деньги на него. Весной дизельное топливо мы покупали через РАЦИН по 52—55 рублей за литр. На сегодняшний день мне его предлагают по 90 рублей. Дороже, чем даже в розницу на заправках — там оно по 75 рублей. То есть оптовики предлагают нам цену дороже, чем на АЗС! Я считаю, они в сговоре и задирают цены. А люди вынуждены брать — через две недели начнется уборочная кампания, и с этим столкнутся все без исключения.

И на АЗС в нужных количествах не заправишься — больше 50 литров не наливают. Когда начнется уборочная — мне на мои 16 единиц техники понадобится 50—60 тонн дизельного топлива: полторы-две тысячи литров в день. Где я его буду брать и на что покупать? На сегодняшний день, чтобы купить тонну солярки, надо продать 10 тонн зерна. Это, по-вашему, нормально? Мы сейчас зерно отдадим перекупщикам за бесценок, чтобы завершить уборку. И опять останемся в минусе, как в прошлые годы.

Кредиты и лизинговые обязательства у меня уже есть, я не буду брать новый, да и банки не особенно охотно дают кредит агробизнесу, потому что у нас риски большие. Воспользоваться льготами от РАЦИН мы не можем, потому что они нам сказали: «Мы вам уже выделяли. Сейчас выделить не можем, потому что ситуация на рынке нестабильная». Нам надо справляться самим. К этому, впрочем, мы уже привыкли. Заявленные меры поддержки до нас не доходят, они уходят в крупные холдинги.

Сейчас я дожигаю тот запас топлива, который у меня оставался, — идет сенокос, я заготавливаю корма. На сенокос мне хватит, но как вести уборочную — я пока не знаю. Если нас, фермеров-сельхозтоваропроизводителей, сейчас срочно не поддержат, не примут никаких мер, не обеспечат льготной соляркой — можно смело прогнозировать, что значительная часть урожая останется на поле. И думаю, не меньше половины фермеров закроют бизнес.

Потому что такой ситуации, в которой мы оказались сейчас, с девяностых годов не помнят мои старшие коллеги. С каждым годом мы все больше погружаемся в долговую яму. Нас обложили со всех сторон: закупочные цены на молоко ниже себестоимости, и многие пускают молочное поголовье под нож. Пшеницу у нас тоже скупают дешево. Зато мы с этого года должны платить НДС вдобавок к другим налогам. Повышается ФОТ — людям надо достойно платить. Цены на запчасти растут каждый день, новая техника дорожает каждый год. Электроэнергия с 1 июля подорожала, ГСМ — вы сами видите.

Ты смотришь на все это и поневоле задумываешься о том, а нужен ли ты государству?