Новости общества

22:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Наши ответы на встречные удары будут молниеносными»: тезисы выступления Путина перед законодателями

17:50, 27.04.2022 2 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
«Наши ответы на встречные удары будут молниеносными»: тезисы выступления Путина перед законодателями
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в День российского парламентаризма встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, среди которых был и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. В очередной раз российский лидер высказался о спецоперации на Украине: по его словам, если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. Также он прокомментировал работу санкций Запада, которые Россия смогла блокировать. Приводим главные тезисы выступления.

О спецоперации на Украине

  • Все задачи специальной военной операции будут выполнены — «чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны».
  • Российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над Россией — они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям, заявил президент членам Совета законодателей при Федеральном Собрании.
Фото: kremlin.ru
  • Если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие на Украине события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то «наши ответы на встречные удары будут молниеносными, быстрыми», инструменты для этого есть.
  • Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией и сделали расходным материалом в этой борьбе.

О санкциях Запада

  • Российская экономика смогла устоять перед ними — речь о банковской системе, национальной валюте, транспорте, торговле.
  • Россия блокировала самый первый, как считали на Западе, «сокрушительный» удар от нелегитимных санкций против нашей страны.
Фото: kremlin.ru
  • Россия ответит на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров.
  • Оппонентам России в мире просто не нужна такая самостоятельная и большая страна — она якобы представляет для них просто по факту своего существования опасность.

О международных площадках типа ПАСЕ

  • На международных площадках, в том числе ПАСЕ, стало вообще невозможно и бессмысленно работать.
  • Многие из них создавались-то в начале 1990-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство.
  • Эти инструменты отжили свой век, они уже никому не нужны, пусть занимаются своими проблемами.
Фото: kremlin.ru

О работе журналистов

  • Власти сделают все для защиты тех журналистов, которые работают на официальных российских каналах, на радио, на телевидении.
  • На Украине методы убийства на улице своих собственных журналистов и политических деятелей применялись в последние годы «достаточно часто».
  • К каждому журналисту мы не можем приставить охрану, ФСО, ФСБ или Росгвардию — но будем делать, обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
Общество

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:22
    впервые вижу Путина таким эмоциональным за 20 лет его работы
    Ответить
  • Анонимно 18:41
    Вчера американец на встрече с 40 иностранцами сказал, что Украина вправе бомбить наши города. И не один не возмутился. Значит все за . "Ответки" должны идти не на Украину, а в Великобританию и США. Изменить ситуацию может только извинение в подстрекательстве бомбежке нашей территории.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

22:11 МСК Все новости
Новости раздела