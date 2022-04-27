«Наши ответы на встречные удары будут молниеносными»: тезисы выступления Путина перед законодателями
Президент России Владимир Путин в День российского парламентаризма встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании, среди которых был и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. В очередной раз российский лидер высказался о спецоперации на Украине: по его словам, если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. Также он прокомментировал работу санкций Запада, которые Россия смогла блокировать. Приводим главные тезисы выступления.
О спецоперации на Украине
- Все задачи специальной военной операции будут выполнены — «чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны».
- Российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над Россией — они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям, заявил президент членам Совета законодателей при Федеральном Собрании.
- Если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие на Украине события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то «наши ответы на встречные удары будут молниеносными, быстрыми», инструменты для этого есть.
- Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией и сделали расходным материалом в этой борьбе.
О санкциях Запада
- Российская экономика смогла устоять перед ними — речь о банковской системе, национальной валюте, транспорте, торговле.
- Россия блокировала самый первый, как считали на Западе, «сокрушительный» удар от нелегитимных санкций против нашей страны.
- Россия ответит на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров.
- Оппонентам России в мире просто не нужна такая самостоятельная и большая страна — она якобы представляет для них просто по факту своего существования опасность.
О международных площадках типа ПАСЕ
- На международных площадках, в том числе ПАСЕ, стало вообще невозможно и бессмысленно работать.
- Многие из них создавались-то в начале 1990-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство.
- Эти инструменты отжили свой век, они уже никому не нужны, пусть занимаются своими проблемами.
О работе журналистов
- Власти сделают все для защиты тех журналистов, которые работают на официальных российских каналах, на радио, на телевидении.
- На Украине методы убийства на улице своих собственных журналистов и политических деятелей применялись в последние годы «достаточно часто».
- К каждому журналисту мы не можем приставить охрану, ФСО, ФСБ или Росгвардию — но будем делать, обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность.
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