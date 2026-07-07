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В Татарстане при опрокидывании автомобиля погибла 66-летняя женщина

16:40, 07.07.2026

По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась

В Татарстане при опрокидывании автомобиля погибла 66-летняя женщина
Фото: скриншот из канала Госавтоинспекции РТ в "Максе"

В Тетюшском районе в результате ДТП погибла женщина — пассажирка легкового автомобиля. Авария произошла 7 июля, сообщает Госавтоинспекция РТ.

По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость движения, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия 66-летняя пассажирка скончалась на месте, водитель получил травмы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в Казани мотоцикл сбил пешеходов после столкновения с автомобилем, не уступившим ему дорогу. После столкновения мотоцикл потерял управление, выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм. Пассажирка мотоцикла и двое пешеходов были госпитализированы. Их состояние уточняется.

Наталья Жирнова

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