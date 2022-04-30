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ТАСС: с территории «Азовстали» вышли 25 мирных жителей

19:13, 30.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
ТАСС: с территории «Азовстали» вышли 25 мирных жителей
Фото: скриншот видео Минобороны России

Сегодня с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа мирных жителей в количестве 25 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

27 апреля в ООН сформировали группу для эвакуации мирного населения с комбината «Азовсталь». Днем ранее в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил, что необходимо решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали».

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Они что там работали? Как гражданские попали на завод? А дети? там в школу ходили или в детский сад?
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