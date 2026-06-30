Елена Тихонова: «Мы уже не город профессий, а место, где ребенок становится полиматом»
Как казанский КидСпейс вместе с компаниями-партнерами формирует навыки успешного человека будущего
Детский город КидСпейс — популярное в Казани пространство для детей. Как устроен этот бизнес, какие свои задачи могут решить компании, размещающие в КидСпейсе свои локации, почему сегодня это уже не «город профессий» и какие навыки развивают в этом пространстве для детей, в интервью «Реальному времени» рассказывает Елена Тихонова, руководитель Детского города КидСпейс.
«КидСпейс — не одноразовое развлечение»
— В чем особенность КидСпейс, чем он отличается от других детских игровых центров?
— Детский город КидСпейс отличается от остальных детских пространств тем, что это центр формата «играй и учись», прямых конкурентов в такой деятельности у нас нет. Мы создали и вместе с нашими партнерами удерживаем огромный механизм, в котором детское счастье и позитивные эмоции дополняются еще и образовательными элементами.
Вот уже почти 12 лет КидСпейс востребован и среди казанцев, и среди гостей города. Это подтверждается еще и тем, что к нам нужно ехать специально — мы не работаем в торговом центре и не являемся «камерой хранения» для детей. При этом заполненность КидСпейса всегда высокая.
— Каков ваш трафик в цифрах и в чем вы видите причину своей популярности?
— Наш трафик остается стабильным: в среднем 4000 человек в месяц. Думаю, секретного ингредиента не существует. Все просто: главное, чтобы наш продукт был нужен и полезен гостю. Это непросто, ведь наш клиент — родитель, выбирающий что-то для своего ребенка, — самый тревожный человек на свете. Надо соответствовать. Удержать популярность не совсем развлекательного проекта — большой труд нашей команды: методистов, креаторов, маркетологов, наставников.
КидСпейс — не одноразовое развлечение, а пространство, где раз за разом ребенок становится более социальным и коммуникабельным, смелее выражает свои мысли, делает собственные выборы, учится учитывать чужое мнение и аргументировать свое.
С 2014 года мы получили тысячи отзывов и сотни историй, в которых робкий малыш становится смелым, озорник — увлеченным «ботаником», застенчивый ребенок — раскрепощенным спорщиком. И, конечно, здесь они изучают мир и примериваются к разным профессиям.
«КидСпейс глубже, чем кто-либо, знакомит гостей с компаниями-лидерами в своих отраслях»
— КидСпейс часто называют городом профессий. Насколько это точное определение?
— Это уже не совсем город профессий. Ведь сегодня большинство детей не взрослеют с мечтой о единственной профессии, которую они выбрали однажды. А современные успешные взрослые — люди, овладевшие навыками из разных профессий. Это одна из главных характеристик нашего времени: за жизнь человек меняет несколько сфер деятельности. И это подтверждается нашим аналитическим исследованием: подавляющее большинство участников нашего опроса работают не по той специальности, на которую учились, а многие из них еще и неоднократно поменяли вид деятельности. Обладатели полиматических навыков на рынке труда легче, гибче и конкурентоспособнее тех, кто ими не обладает.
Вот и мы уже не город профессий в чистом виде, где ребенок должен был увидеть что-то, влюбиться в это направление и пойти прямо по этому пути. Скорее, сегодня это место, где ребенок становится полиматом и, что особенно важно, познает себя самого. Знать свои интересы, слабости, реакции на что-то — полезный навык, ведь он определяет выбор не только профессии, но и жизненного пути в целом, спутника жизни, друзей...
— В КидСпейсе можно увидеть вывески известных брендов. Как вы с ними работаете, по какой системе?
— Это наши деловые партнеры, которые под своим брендом помогают детскому проекту создать приближенные к реальности игровые локации, рассказывающие о соответствующей профессии. В свою очередь, КидСпейс глубже, чем кто-либо, знакомит своих гостей — и детей, и взрослых — с компаниями Татарстана и России, лидерами в своих отраслях. Это сотрудничество — фундамент нашей уникальности.
В 2014 году, создавая детский город, мы мечтали о коллаборациях с сильнейшими федеральными брендами. А сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что выстроили многолетнюю работу с ПАО «Татнефть», АО «Казанский вертолетный завод», АО «Нэфис Косметикс», строительной компанией «Унистрой», Ак Барс Банком, «Сетевой компанией», сетью аптек «Фармленд», агрохолдингом «Агросила», транспортной компанией «Сокол», сетью салонов «Корд Оптика» и отельным оператором «Мингер Мед Спа». Мы постоянно ведем все новые и новые переговоры — причем в последние годы это всегда инициатива наших партнеров.
Для КидСпейс такое партнерство необходимо, потому что это всегда усиливает визуальное восприятие игры, делает ее реалистичнее.
«Здесь нет открытой рекламы. Это и не нужно — дети узнают о компании будто бы изнутри»
— В чем состоит выгода партнеров от размещения локаций на вашей площадке?
— В первую очередь, многие из них видят в нас помощь в популяризации соответствующих профессий, ведь дефицит кадров на рынке ни для кого не секрет, и на государственном уровне уже задумались над ранней профориентацией, чтобы уже с детства показывать малышам, из чего «собрана» та или иная профессиональная деятельность. Юные жители детского города очень быстро растут: уже через 5–7 лет наш маленький гость будет выбирать профессию. Возможно, он выберет как раз ту сферу, которая ему приглянулась здесь. А может быть, в будущем станет деловым партнёром этой компании или её клиентом.
— А с точки зрения продвижения бренда?
— Конечно, погружение команды крупной компании в такой проект, как наш, всегда мотивировано сильным желанием рассказать нашей общей целевой аудитории про историю и миссию своей компании, про ценности бренда, корпоративную культуру. Это больше, чем реклама. Это воспитание лояльности к бренду с детства и очень тонкое нативное воспитание.
У нас с нашими коммерческими партнерами аналогичные целевые аудитории по ценностям, возрасту, семейному статусу, отношению к развитию детей. Родители, которые приводят к нам детей, находятся на территории детского центра по 5–8 часов и, как я уже сказала, приходят часто. Это значит, что непосредственное соприкосновение с брендами происходит близко и достаточно долго. При этом здесь нет открытой рекламы. Это и не нужно — дети узнают о компании будто бы изнутри, знакомятся с ее миссией и с тем, что она несет миру.
В наши дни маркетологи вынуждены быстро ориентироваться: радикально изменились поменялись каналы продвижения и их эффективность, взлетели вверх цены. На этом фоне продвижение бренда на площадке Детского города КидСпейс действительно выигрывает.
— Татарстанские компании — основная масса ваших партнеров? Значит, гостям открывается и некая карта татарстанского бизнеса?
— Многие мамы узнают, что сковородки Kukmara — это не заморский бренд, а татарстанский, да еще более чем с 70-летней историей. Или что группа компаний ICL — тоже татарстанский бренд с 30-летним опытом. На известной всем локации под брендом «Татнефть» мы раскрываем детям не только тему добычи нефти, но и гигантский многолетний вклад компании в экологию, в научно-технический прогресс. Или сеть «Кыстыбый»: одно дело, когда мы приходим в эти рестораны как гости, а другое — когда мы узнаём о миссии компании, о татарском гостеприимстве, о том, насколько разнообразно и креативно может выглядеть национальная кухня.
Хочется надеяться, что знакомство с компаниями Татарстана впоследствии побуждает подростков обучаться в ВУЗах Казани и не уезжать в далёкие края, а приносить пользу нашему краю.
«Каждая компания приходит со своей задачей. Работа наших методистов — перевести ее на детский язык»
— Есть какие-то новые тенденции в вашей работе с компаниями? Какие новые локации появились в КидСпейс в последние годы?
— Если раньше с нами сотрудничали в основном частные коммерческие компании, то в последние несколько лет к нам стали обращаться компании с государственным участием и госорганы напрямую. Например, экологическое направление представлено на локации УК ПЖКХ. Департамент общественного питания при мэрии г. Казани помогает рассказывать детям о здоровом питании, а родителям — о том, что едят дети в школах и детсадах, как выстроены процессы, насколько требовательны нормативы по качеству и безопасности в организации детского питания в нашем городе. ДРКБ предоставила нам настоящий аппарат УЗИ, и ребята имеют возможность знакомиться с современными методами исследования.
— Как вам удается адаптировать запросы бизнеса под детскую и родительскую аудитории?
— Это работа большой команды. Детям интересно и удивительно буквально все, ведь здесь они впервые узнают об очень многом. В КидСпейс нет гаджетов — тут много интересного и без них. Но каждая компания приходит со своей задачей. И работа наших методистов — перевести эту задачу на детский язык так, чтобы она стала понятной, интересной и честной для ребёнка.
Например, несколько лет назад агрохолдинг «Агросила» попросил рассказать ребятам о современной технологически оснащенной животноводческой ферме. О том, как сегодня содержатся на ферме коровы, как за ними ухаживают, как получают молоко. Мы рассказали об этом в игровой форме: интересно, забавно, а местами даже трогательно.
Но мир меняется, запросы меняются. Сейчас у компании появились другие задачи — рассказать о новых брендах компании. Наши методисты этим занимаются — скоро дети будут делать новые удивительные открытия.
Или, например, компания «Нэфис Косметикс» производит широкий ассортимент продуктов, но перед ней стоит задача напомнить, что все это делается у нас, в Казани. Дети, «поработав» химиком технологами на тематической станции этого предприятия, родителей просвещают.
У сети аптек «Фармленд» много внутренних традиций, заботы о клиентах — эти корпоративные ценности компания пожелала популяризировать. Мы с удовольствием интегрировали этот рассказ в их станцию.
Сфера гостеприимства — область, которую вряд ли когда-то заменит искусственный интеллект. В ней важен контакт человека с человеком. Об этом просит нас рассказать «Мингер Мед Спа» на его локации. И здесь мы нативно объясняем, как должна выглядеть правильная встреча гостя, его размещение, как отвечать на его вопросы и предугадывать желания, что такое сервис как таковой.
— Словом, вместе с вашими партнерами вы помогаете сформировать у детей навыки «человека будущего»?
— Верно. КидСпейс — это место, где дети учатся коммуницировать друг с другом, развивают гибкие навыки. Здесь порядка ста профессий, которые дети не просто изучают. Они познают мир, расширяют свою картину мира, становятся гибче в своём выборе. Когда придёт время, детям, которые знакомы с разными профессиями, будет на порядок легче делать свои выборы в старшей школе. Им будет легче менять что-то в своей жизни, а в современном мире это очень важно.
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