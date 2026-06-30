Елена Тихонова: «Мы уже не город профессий, а место, где ребенок становится полиматом»

Как казанский КидСпейс вместе с компаниями-партнерами формирует навыки успешного человека будущего

Фото: предоставлено Еленой Тихоновой

Детский город КидСпейс — популярное в Казани пространство для детей. Как устроен этот бизнес, какие свои задачи могут решить компании, размещающие в КидСпейсе свои локации, почему сегодня это уже не «город профессий» и какие навыки развивают в этом пространстве для детей, в интервью «Реальному времени» рассказывает Елена Тихонова, руководитель Детского города КидСпейс.

«КидСпейс — не одноразовое развлечение»

— В чем особенность КидСпейс, чем он отличается от других детских игровых центров?

— Детский город КидСпейс отличается от остальных детских пространств тем, что это центр формата «играй и учись», прямых конкурентов в такой деятельности у нас нет. Мы создали и вместе с нашими партнерами удерживаем огромный механизм, в котором детское счастье и позитивные эмоции дополняются еще и образовательными элементами.

Вот уже почти 12 лет КидСпейс востребован и среди казанцев, и среди гостей города. Это подтверждается еще и тем, что к нам нужно ехать специально — мы не работаем в торговом центре и не являемся «камерой хранения» для детей. При этом заполненность КидСпейса всегда высокая.

— Каков ваш трафик в цифрах и в чем вы видите причину своей популярности?

— Наш трафик остается стабильным: в среднем 4000 человек в месяц. Думаю, секретного ингредиента не существует. Все просто: главное, чтобы наш продукт был нужен и полезен гостю. Это непросто, ведь наш клиент — родитель, выбирающий что-то для своего ребенка, — самый тревожный человек на свете. Надо соответствовать. Удержать популярность не совсем развлекательного проекта — большой труд нашей команды: методистов, креаторов, маркетологов, наставников.

КидСпейс — не одноразовое развлечение, а пространство, где раз за разом ребенок становится более социальным и коммуникабельным, смелее выражает свои мысли, делает собственные выборы, учится учитывать чужое мнение и аргументировать свое.

С 2014 года мы получили тысячи отзывов и сотни историй, в которых робкий малыш становится смелым, озорник — увлеченным «ботаником», застенчивый ребенок — раскрепощенным спорщиком. И, конечно, здесь они изучают мир и примериваются к разным профессиям.

предоставлено командой КидСпейс

«КидСпейс глубже, чем кто-либо, знакомит гостей с компаниями-лидерами в своих отраслях»

— КидСпейс часто называют городом профессий. Насколько это точное определение?

— Это уже не совсем город профессий. Ведь сегодня большинство детей не взрослеют с мечтой о единственной профессии, которую они выбрали однажды. А современные успешные взрослые — люди, овладевшие навыками из разных профессий. Это одна из главных характеристик нашего времени: за жизнь человек меняет несколько сфер деятельности. И это подтверждается нашим аналитическим исследованием: подавляющее большинство участников нашего опроса работают не по той специальности, на которую учились, а многие из них еще и неоднократно поменяли вид деятельности. Обладатели полиматических навыков на рынке труда легче, гибче и конкурентоспособнее тех, кто ими не обладает.

Вот и мы уже не город профессий в чистом виде, где ребенок должен был увидеть что-то, влюбиться в это направление и пойти прямо по этому пути. Скорее, сегодня это место, где ребенок становится полиматом и, что особенно важно, познает себя самого. Знать свои интересы, слабости, реакции на что-то — полезный навык, ведь он определяет выбор не только профессии, но и жизненного пути в целом, спутника жизни, друзей...

— В КидСпейсе можно увидеть вывески известных брендов. Как вы с ними работаете, по какой системе?

— Это наши деловые партнеры, которые под своим брендом помогают детскому проекту создать приближенные к реальности игровые локации, рассказывающие о соответствующей профессии. В свою очередь, КидСпейс глубже, чем кто-либо, знакомит своих гостей — и детей, и взрослых — с компаниями Татарстана и России, лидерами в своих отраслях. Это сотрудничество — фундамент нашей уникальности.

В 2014 году, создавая детский город, мы мечтали о коллаборациях с сильнейшими федеральными брендами. А сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что выстроили многолетнюю работу с ПАО «Татнефть», АО «Казанский вертолетный завод», АО «Нэфис Косметикс», строительной компанией «Унистрой», Ак Барс Банком, «Сетевой компанией», сетью аптек «Фармленд», агрохолдингом «Агросила», транспортной компанией «Сокол», сетью салонов «Корд Оптика» и отельным оператором «Мингер Мед Спа». Мы постоянно ведем все новые и новые переговоры — причем в последние годы это всегда инициатива наших партнеров.

Для КидСпейс такое партнерство необходимо, потому что это всегда усиливает визуальное восприятие игры, делает ее реалистичнее.

предоставлено командой КидСпейс

«Здесь нет открытой рекламы. Это и не нужно — дети узнают о компании будто бы изнутри»

— В чем состоит выгода партнеров от размещения локаций на вашей площадке?

— В первую очередь, многие из них видят в нас помощь в популяризации соответствующих профессий, ведь дефицит кадров на рынке ни для кого не секрет, и на государственном уровне уже задумались над ранней профориентацией, чтобы уже с детства показывать малышам, из чего «собрана» та или иная профессиональная деятельность. Юные жители детского города очень быстро растут: уже через 5–7 лет наш маленький гость будет выбирать профессию. Возможно, он выберет как раз ту сферу, которая ему приглянулась здесь. А может быть, в будущем станет деловым партнёром этой компании или её клиентом.

— А с точки зрения продвижения бренда?

— Конечно, погружение команды крупной компании в такой проект, как наш, всегда мотивировано сильным желанием рассказать нашей общей целевой аудитории про историю и миссию своей компании, про ценности бренда, корпоративную культуру. Это больше, чем реклама. Это воспитание лояльности к бренду с детства и очень тонкое нативное воспитание.

У нас с нашими коммерческими партнерами аналогичные целевые аудитории по ценностям, возрасту, семейному статусу, отношению к развитию детей. Родители, которые приводят к нам детей, находятся на территории детского центра по 5–8 часов и, как я уже сказала, приходят часто. Это значит, что непосредственное соприкосновение с брендами происходит близко и достаточно долго. При этом здесь нет открытой рекламы. Это и не нужно — дети узнают о компании будто бы изнутри, знакомятся с ее миссией и с тем, что она несет миру.

В наши дни маркетологи вынуждены быстро ориентироваться: радикально изменились поменялись каналы продвижения и их эффективность, взлетели вверх цены. На этом фоне продвижение бренда на площадке Детского города КидСпейс действительно выигрывает.

— Татарстанские компании — основная масса ваших партнеров? Значит, гостям открывается и некая карта татарстанского бизнеса?

— Многие мамы узнают, что сковородки Kukmara — это не заморский бренд, а татарстанский, да еще более чем с 70-летней историей. Или что группа компаний ICL — тоже татарстанский бренд с 30-летним опытом. На известной всем локации под брендом «Татнефть» мы раскрываем детям не только тему добычи нефти, но и гигантский многолетний вклад компании в экологию, в научно-технический прогресс. Или сеть «Кыстыбый»: одно дело, когда мы приходим в эти рестораны как гости, а другое — когда мы узнаём о миссии компании, о татарском гостеприимстве, о том, насколько разнообразно и креативно может выглядеть национальная кухня.

Хочется надеяться, что знакомство с компаниями Татарстана впоследствии побуждает подростков обучаться в ВУЗах Казани и не уезжать в далёкие края, а приносить пользу нашему краю.

предоставлено командой КидСпейс

«Каждая компания приходит со своей задачей. Работа наших методистов — перевести ее на детский язык»

— Есть какие-то новые тенденции в вашей работе с компаниями? Какие новые локации появились в КидСпейс в последние годы?

— Если раньше с нами сотрудничали в основном частные коммерческие компании, то в последние несколько лет к нам стали обращаться компании с государственным участием и госорганы напрямую. Например, экологическое направление представлено на локации УК ПЖКХ. Департамент общественного питания при мэрии г. Казани помогает рассказывать детям о здоровом питании, а родителям — о том, что едят дети в школах и детсадах, как выстроены процессы, насколько требовательны нормативы по качеству и безопасности в организации детского питания в нашем городе. ДРКБ предоставила нам настоящий аппарат УЗИ, и ребята имеют возможность знакомиться с современными методами исследования.



— Как вам удается адаптировать запросы бизнеса под детскую и родительскую аудитории?

— Это работа большой команды. Детям интересно и удивительно буквально все, ведь здесь они впервые узнают об очень многом. В КидСпейс нет гаджетов — тут много интересного и без них. Но каждая компания приходит со своей задачей. И работа наших методистов — перевести эту задачу на детский язык так, чтобы она стала понятной, интересной и честной для ребёнка.

Например, несколько лет назад агрохолдинг «Агросила» попросил рассказать ребятам о современной технологически оснащенной животноводческой ферме. О том, как сегодня содержатся на ферме коровы, как за ними ухаживают, как получают молоко. Мы рассказали об этом в игровой форме: интересно, забавно, а местами даже трогательно.

Но мир меняется, запросы меняются. Сейчас у компании появились другие задачи — рассказать о новых брендах компании. Наши методисты этим занимаются — скоро дети будут делать новые удивительные открытия.

Или, например, компания «Нэфис Косметикс» производит широкий ассортимент продуктов, но перед ней стоит задача напомнить, что все это делается у нас, в Казани. Дети, «поработав» химиком технологами на тематической станции этого предприятия, родителей просвещают.

У сети аптек «Фармленд» много внутренних традиций, заботы о клиентах — эти корпоративные ценности компания пожелала популяризировать. Мы с удовольствием интегрировали этот рассказ в их станцию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сфера гостеприимства — область, которую вряд ли когда-то заменит искусственный интеллект. В ней важен контакт человека с человеком. Об этом просит нас рассказать «Мингер Мед Спа» на его локации. И здесь мы нативно объясняем, как должна выглядеть правильная встреча гостя, его размещение, как отвечать на его вопросы и предугадывать желания, что такое сервис как таковой.

— Словом, вместе с вашими партнерами вы помогаете сформировать у детей навыки «человека будущего»?

— Верно. КидСпейс — это место, где дети учатся коммуницировать друг с другом, развивают гибкие навыки. Здесь порядка ста профессий, которые дети не просто изучают. Они познают мир, расширяют свою картину мира, становятся гибче в своём выборе. Когда придёт время, детям, которые знакомы с разными профессиями, будет на порядок легче делать свои выборы в старшей школе. Им будет легче менять что-то в своей жизни, а в современном мире это очень важно.

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