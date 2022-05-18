Хуснуллин: Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, который сейчас находится в Мелитополе с рабочим визитом, заявил, что государство займется восстановлением всех освобожденных территорий Украины. Об этом сообщает RT.

По его словам, соответствующие решения приняты, а объем необходимых средств для этого пока оценивается. Кроме того, Хуснуллин рассказал, что приехал в Мелитополь для оказания максимальной помощи в интеграции Запорожской области с Россией и отметил ее большие перспективы «в дружной российской семье».

В ходе визита вице-премьер России обсудил с главой Запорожской военной администрации Евгением Балицким сбыт сельхозпродукции, подготовку к зимнему отопительному сезону и возобновление работы промышленных предприятий, в том числе участие региона в восстановлении соседней Донецкой народной республики. Помимо этого, Хуснуллин заявил, что уже в этом месяце жители Запорожской области получат пенсии и зарплаты в рублях.

8 мая Хуснуллин посетил освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик. Он побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Затем вице-премьер подвел итоги визита в Луганск. По его словам, возобновила работу Луганская тепловая электрическая станция. Однако работы предстоит много.

14 мая вице-премьер объявил о начале активной помощи в восстановлении инфраструктуры Луганской Народной Республики. В тот день первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов прибыли в ЛНР. По его словам, в планах провести ремонт жилья, дорог и инфраструктуры.

Накануне Хуснуллин заявил, что Россия займется восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. По его словам, это поставлено первоочередной задачей.

Дарья Акимова