Международный геопарк ЮНЕСКО в Татарстане: каким он будет и зачем создается

В геопарке на юго-востоке республики будут собраны природные и археологические сокровища нефтяного края

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

На юго-востоке Татарстана будет создан международный геопарк ЮНЕСКО. В подобных проектах объединяются демонстрация природы, богатая история локации и научные достижения. В татарстанском геопарке будут собраны природные и археологические сокровища нефтяного края: геологические разрезы, находки археологов начиная с бронзового века и достижения культуры. В Музее нефти в Шугурово «Татнефть» провела дискуссионную сессию по этому поводу. На нее были приглашены ученые, представители госкомитетов, главы районов и специалисты из других российских геопарков. Обсуждались варианты того, как будут развиваться территории, которые войдут в геопарк, а также ожидаемый экономический эффект.

«Геопарк даст импульс развитию туризма, защитит природу региона, укрепит экономику городов»

Музей нефти, в котором промышленное наследие умело интегрировано в природный ландшафт, — площадка, идеально демонстрирующая потенциал геопарка на юго-востоке Татарстана. Здесь хранятся самые разнообразные экспонаты: от инструмента первых нефтедобытчиков и геологов до трогательной экспозиции автомобильной техники середины прошлого века. Потому гостей и собрали именно здесь: чтобы продемонстрировать, что «Татнефть» умеет работать с синтезом смыслов и с сохранением наследия. А шугуровский музей, скорее всего, станет живым просветительским сердцем геопарка.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

У создания геопарка три цели: сохранить природное наследие, добиться устойчивого развития территории и популяризировать знания о ее геологии и экологии. То есть это не заповедник, не территория опережающего развития и не учебный центр. Это проект, объединяющий смыслы и ведущий к их сохранению. Заместитель гендиректора «Татнефти» по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов говорил в приветственном слове:

— Для нас эта земля — дом. Наша прямая ответственность — беречь и приумножать богатый потенциал края для будущих поколений. Проект призван связать сразу несколько ключевых сфер: геопарк даст мощный импульс развитию туризма, защитит уникальную природу региона, укрепит экономику городов и создаст новые рабочие места. И, самое ценное, он станет прочной базой для развития науки и образования.

Войти в геопарк имеют шансы территории в Лениногорском, Альметьевском, Черемшанском и Бугульминском районах. Везде активно присутствует «Татнефть» — потому и вовлечена в работу так плотно. Инфраструктурную экологическую базу компания уже готовит: восстановила полтысячи родников, благоустраивает набережные, высадила 34 миллиона деревьев. Поддерживает туристическую инфраструктуру — знаменитые санатории, популярные среди горожан базы отдыха и даже гольф-центр. Теперь задача — объединить все это единой концепцией и заняться продвижением потенциала юго-востока Татарстана на международной арене. Научное сопровождение проекта возьмет на себя Академия наук РТ: ученые займутся здесь полевыми исследованиями.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

О чем говорили на дискуссионной сессии

В России уже есть интересные примеры создания и функционирования геопарков ЮНЕСКО на уникальных природных территориях. Причем совсем неподалеку от нас — в Башкортостане, где величественно возвышаются шиханы — останцы, меловые горы, которые когда-то были дном древнего моря, плескавшегося на просторах современного Приволжья и Предуралья. Их-то и защищают сегодня статусом геопарка.

Генеральный директор геопарка «Торатау» Загир Хадимуллин поделился опытом. С одной стороны, он считает, что территория геопарка должна быть доступна для туристов — нужно организовать визит-центр и сделать хорошую навигацию. С другой стороны, по его мнению, в первую очередь геопарк создается для местных сообществ, чтобы на этих территориях хотели жить люди, сохранять свое культурное и природное наследие, экономически развиваясь при этом.

Геологическое наследие как одно из главных условий организации геопарка обсуждалось отдельно. На юго-востоке оно весьма богатое и разнообразное. Об этом говорила доцент КФУ Гузаль Сунгатуллина — она перечислила Карабашские горы, Шантор-тау в Шугурово, Акташский провал в Калейкино, урочище Ташказан в Черемшанском районе, Чатыр-тау в Азнакаево и другие уникальные геологические памятники, достойные объединения под защитой геопарка.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

А об индустриальном наследии рассказала Ирина Фатыхова, заведующая Музеем нефти в Лениногорске: благо, история нефтепромысла здесь славная и богатая. Первую скважину здесь пробурили еще братья Нобели.

Когда и как будет организован геопарк

Процесс организации геопарка — процедура непростая и небыстрая. В сессии принял участие генеральный директор Института Карпинского, сопредседатель Российского комитета международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам Павел Химченко. Он рассказал, по каким критериям оценивается геопарк.

По стратегии «Татнефти» геопарк на юго-востоке Татарстана получит международный статус примерно в 2029 году. Отдельно участники дискуссии обсудили, как развивать территории, которые войдут в состав геопарка, чтобы не пострадали ни интересы местного населения, ни экология, ни туризм, ни наука. Были предложены и варианты границ геопарка, и геометрия главных маршрутов, и названия, и даже мероприятия для того, чтобы включить детей и подростков в развитие геопарка. Впоследствии материалы этого обсуждения лягут в основу проекта указа раиса РТ и разработки номинационного досье ЮНЕСКО.

Проект геопарка разрабатывают специалисты «ТатНИПИнефть». Им помогают профильные научные институты, АН РТ и муниципалитеты. В мире пока еще нет ни одного геопарка, который был бы основан не только на уникальности природной территории, но и на богатой индустриальной истории этих мест. Похоже, «Татнефть» в своем начинании станет первой.