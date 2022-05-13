В ходе спецоперации обстрелян Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — ранее он был связан с Татарстаном

Фото: Кременчугский НПЗ, 2020 год/enkorr.ua/ru

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные нанесли удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом стало известно в ходе брифинга Министерства обороны России. Для обстрела завода применялось высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.

Кременчугский НПЗ имеет давние связи с Татарстаном и предприятием «Татнефть». До 2007 года республике принадлежало больше половины акций компании «Укртатнафта», которая владела предприятием, но затем произошел, по сути, криминальный захват управления заводом.

Также в ходе спецоперации российская авиация нанесла удары по 153 районам сосредоточения живой силы и военной техники Украины. В частности, в районе Харькова были уничтожены две установки РСЗО «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО.

Ракетные войска и артиллерия поразили 15 пунктов управления, 520 мест сосредоточения живой силы и военной техники. Также, силами российской ПВО возле населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит самолет Су-27. На территории ДНР удалось сбить 15 украинских беспилотников.

Всего в ходе спецоперации на Украине уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин.

Артем Гафаров