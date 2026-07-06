Губернатор Омской области сообщил об атаке БПЛА на региональный НПЗ

Эта атака стала первым случаем для региона с начала СВО

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке беспилотников на один из промышленных объектов региона. По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили большую часть летевших БПЛА. Эта атака стала первым случаем для региона с начала СВО.

— Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожила большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы, — заявил Хоценко.

Глава региона также призвал жителей сохранять спокойствие и не приближаться к возможным обломкам беспилотников, а также не вести фото— и видеосъемку. Ранее он сообщал: часть беспилотников достигла северного промышленного узла Омска.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее в России было предложено ввести налоговые стимулы для предприятий нефтепереработки, пострадавших от атак беспилотников и нуждающихся в восстановлении мощностей. С такой инициативой выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.



Наталья Жирнова