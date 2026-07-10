Как прокуратура проверяла «золотой парашют» и лаишевский недострой генерала Изаака

Альберта Суяргулова заинтересовала законность процедуры трудоустройства экс-замглавы МВД в «Сетевую компанию» и выделение лаишевской земли

Накануне в Казани вступило в силу решение о выселении бывшего замглавы МВД Татарстана Владимира Изаака, его жены — бывшего следователя и двух дочерей из четырехкомнатных апартаментов в ЖК на улице Чистопольской. Верховный суд Татарстана согласился с решением райсуда в части изъятия этой жилплощади, а также еще двух квартир и машино-места семьи отставного генерала в доход государства. В то же время Лаишевский суд не дал лишить Изааков участка и двух дощатых домиков без удобств, сославшись на истекший срок давности, а МВД Татарстана не усмотрело нарушение конфликта интересов в трудоустройстве бывшего главного следователя в АО «Сетевая компания». Как на пенсии генералу пришлось отбивать наступление по трем фронтам — в репортаже «Реального времени».



Лаишевский «рай»: капстроения без санузла, перегородок и утепления

Решение Верховного суда Татарстана об изъятии активов на 21,3 млн рублей адвокаты Владимира Изаака считают не юридическим, а политическим. Тем не менее планируют оспорить его в кассации, а если понадобится — то и уровнем выше. Де-факто исполнительное производство по вступившему в силу постановлению по антикоррупционному иску может быть возбуждено в течение месяца — как только в Ново-Савиновский суд вернутся материалы дела из Верховного и будет выдан исполнительный лист.

Источники «Реального времени» не исключают попыток получить отсрочку по исполнению со стороны ответчиков, но отмечают при этом — на улице семья генерала в любом случае не останется. Почти за два года на посту начальника управления экономической защиты и режима — замгендиректора АО «Сетевая компания» вполне можно было заработать как минимум на первоначальный взнос даже по элитной недвижимости.

О том, фигурант какого уголовного дела пытался лишить Владимира Изаака этого места и дохода, — чуть позже. А пока о том, как Лаишевский суд защитил загородную недвижимость жены генерала.

Снимок «капитальных» загородных активов семьи генерала ответчики представляли в районный суд. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Речь об иске прокурора Лаишево к Палате земельных и имущественных отношений исполкома района. Надзорное ведомство просило признать недействительным заключенный между ответчиками договор купли-продажи участка на территории, ранее выделенной рядом с Усадами под строительство второй очереди коттеджного «поселка айтишников» предприятия «ICL-КПО ВС». Десять «соток» муниципальной земли жена замминистра выкупила в 2020-м всего за 3 тысячи 920 рублей, как субарендатор, построивший на этой земле капитальное строение. Цена заключалась по кадастровой стоимости, пересмотра которой власти района сознательно не делали на протяжении длительного времени.

В надзорном ведомстве в ходе своего осмотра и исследования «генеральской одноэтажки» в 27,4 кв. м сотрудниками БТИ пришли к выводу — признакам капитальной постройки она не отвечает: смонтирована из сборно-щитовых наружных стен, опирается на незначительно углубленные столбики фундамента, внутри — ни одной перегородки и, соответственно, ни кухни, ни душевой, ни туалета — вода и электричество не подведены, система отопления отсутствует. Нет даже обшивки теплоизоляционным материалом. О внутренней отделке и говорить не приходится.

Вывод — жить тут никто и не собирался, а на данный момент это и небезопасно для здоровья, ввиду повышенной влажности и появления гнили на нижней части щитов. Зато микроинвестиции в этот сарай позволили заполучить весьма дорогостоящий актив — землю. Ведь ранее прокуратурой установлено — точно такой же участок в 2021-м Екатерина Изаак выкупала у родственницы теперь уже бывшего начальника тыла МВД Татарстана Рамиля Шакирова за 900 тысяч рублей. Еще 50 тысяч отдала за возведенный соседями дощатый домик-близнец без удобств.

Лаишевский суд отказал прокуратуре в иске о возврате муниципалитету 20 «соток» Екатерины Изаак. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Поскольку схема с отчуждением шакировского участка из муниципальной собственности в 2019 году была идентичной, районный прокурор просил признать ничтожной и эту сделку, применив последствия ее недействительности. В случае удовлетворения иска оба участка, ныне оформленные на семью генерала, должны были вернуться в собственность Лаишевского района.

Однако суд с доводами прокуратуры не согласился и еще 29 апреля 2026 года вынес отказ со ссылкой и на истекший с момента заключения договоров трехлетний срок давности (о чем заявляла сторона ответчиков), и на то обстоятельство, что в 2019-м обследование постройки Шакировых не проводилось, и являлся ли на тот момент объект капитальным — не выяснял...

В данный момент прокуратура Татарстана обжалует это решение. Но дата его разбора в Верховном суде республики пока не назначена. В деле имеются два нюанса — 29 апреля судья Наиля Ахмадеева вынесла отказ не только по иску к генеральской семье, но и по двум схожим. Один из источников «Реального времени» называет эти дела «пристрельными», а решение суда — скорее политическим, утверждая, что разбазаривание земли в пригородном районе по «барачной» схеме носило массовый характер — в интересах людей на должностях и связях. В частности, дармовые участки для «айтишников» всплыли в рамках антикоррупционного спора «Суяргулов против Энгеля Фаттахова».

Чем закончится крестовый поход на лаишевский «рай для своих» покажет время.

Как обвиняемый экс-глава «Заинского сахара» Изаака «увольнял»

На днях Вахитовский райсуд Казани приговорил к 4 годам лишения свободы условно бывшего гендиректора АО «Заинский сахар» Шамиля Мингазова по афере с возвратом НДС на 5,9 млн рублей. По эпизоду обвинения в злоупотреблении полномочиями с упущенной выгодой предприятия в 112 млн рублей суд применил срок давности.

Мингазов считает, что заинтересованность следователя и замминистра в его уголовном деле подтверждается их дальнейшим трудоустройством. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вину в обоих преступлениях Мингазов отрицал и в марте 2026-го заявлял ходатайство о возврате дела прокурору, говоря о прямой заинтересованности сотрудников следствия в исходе дела. Подсудимый указывал, что направлявший дело в суд следователь ГСУ МВД Татарстана Радик Яфизов и его непосредственный начальник — замминистра Владимир Изаак после увольнения со службы получили работу в АО «Сетевая компания», гендиректором которого на момент расследования являлся председатель совета директоров АО «Заинский сахар» и бывший тесть подсудимого.

По версии Мингазова, именно с подачи этого влиятельного экс-родственника его на фоне бракоразводного процесса с разделом имущества привлекли к арбитражной и уголовной ответственности. В последнем «Заинский сахар» получил статус потерпевшего.

Работу в крупнейшей энергетической компании республики Яфизов получил в апреле 2024-го, а Изаак — осенью того же года. При этом сын генерала Андрей Изаак являлся сотрудником той же организации еще в период предварительного следствия по делу Мингазова. А ведь именно его отец курировал работу по этому делу и лично выносил первоначальные решения — от направления первоначального сообщения о предполагаемом преступлении в отдел СК по Заинскому району (где возбуждать дело отказали) до продления сроков предварительного следствия и согласования ходатайств по мере пресечения ВИП-фигуранту, когда делом занималось ГСУ МВД республики.

Представитель потерпевшего АО «Заинский сахар» в ходе процесса озвученные факты не комментировал, но и не отрицал. В итоге суд не стал возвращать дело прокурору, но решил проверить высказывание бывшего директора и направил запросы в МВД и прокуратуру Татарстана. Из которых по итогам своей проверки прокуратура направила представления в МВД республики. В итоге экс-следователь Яфизов новую работу потерял и не смог добиться восстановления на ней на уровне районного суда, а вопрос с его бывшим начальником остается открытым.

Из оглашенного в суде представления по Владимиру Изааку за подписью Альберта Суяргулова следует: работодатель — АО «Сетевая компания» — принял на работу бывшего министра 18 сентября 2024-го, на следующий день после его отставки, и направил в адрес МВД республики уведомление о данном факте. На что получил совершенно формальный ответ из управления по работе с личным составом: поскольку в обязанности замминистра не входили функции государственного управления АО «Сетевая компания», то и оснований для отказа в приеме в эту организацию не имеется.

У прокурора Татарстана — иное мнение: «Замещение бывшим сотрудником МВД Изааком должности в «Сетевой компании» привело к «коллизии публичных и частных интересов».

По мнению Суяргулова и его подчиненных, чтобы этого не произошло, ВИП-кандидат на трудоустройство должен был самостоятельно сообщить в министерскую спецкомиссию о пересечении интересов. При этом в тексте представления нет требования об увольнении — прокурор просит наказать виновных в нарушении закона сотрудников МВД, дисциплинарно, и рассмотреть уведомление «Сетевой компании» по трудоустройству генерала повторно — уже на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. При этом к самой «Сетевой компании» претензий у прокурора нет.

Информацию о трудоустройстве казанского генерала довели до аппарата президента РФ. сайт МВД Татарстана

Как отмечают источники «Реального времени», с учетом назначения и отставки Владимира Изаака указами президента РФ вопрос о его месте работы вышел за пределы Казани. В МВД Татарстана установили — единолично решать вопрос о «золотом парашюте» для генерала отдельно взятый кадровик не имел права. Более того — комиссия на уровне республиканского министерства также не имела полномочий. Этот вопрос должны решать на федеральном уровне. В итоге материалы проверки с прокурорским представлением ушли в управление по личному составу МВД РФ и аппарат президента России.

Что касается виновного в создании возникшей «коллизии» штабного офицера — истек срок его привлечения по дисциплинарной линии.

По данным с официального сайта «Сетевой компании», Владимир Владимирович Изаак работает на посту одного из девяти заместителей гендиректора и начальника управления по экономической защите и режиму. Гендиректором является Ильшат Фардиев. В учредителях АО — Минземимущество Татарстана (более 73% доли), ГУП «Электрические сети РТ» (7,7%), Госжилфонд при раисе РТ (2,49%). Чистая прибыль компании за 2025-й составила свыше 9 млрд рублей, чистые активы — почти 99 млрд. Зарабатывает организация на услугах поставки энергии от производителей потребителям и на присоединении к сетям.

Как отмечает источник «Реального времени», ответ из администрации главы государства в Казань пока не поступал.

Верховный суд уточнил причины пробелов в декларациях следователей МВД

Но вернемся к решению по антикоррупционному иску в отношении генеральской семьи. Ново-Савиновский райсуд Казани частично удовлетворил его еще в сентябре 2025-го, но решение вступило в силу лишь накануне. Рассмотрение апелляционных жалоб затянулось ввиду существенного пробела в резолютивной части постановления: судья четко прописал, какие объекты подлежат обращению в доход государства, но забыл указать, что отказывает в остальной части исковых требований.

На заседание в Верховный суд Татарстана никто из ответчиков не пришел. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для устранения этого недочета апелляционная инстанция в марте 2026-го вернула дело на районный уровень, где в апреле было вынесено дополнительное решение — по трем объектам в «айтишном» поселке (два домика и объединенный из двух участок) иск оставлен без удовлетворения.

Никто из ответчиков и в Верховном суде Татарстана при рассмотрении жалоб не появился. Интересы Владимира и Екатерины Изаак, а также родителей последней Сергея и Любовь Логоша представляли полковник в отставке Альберт Сафин, ранее служивший замом главного ответчика в ГСУ, а также Алла Агарева, учредитель правового центра в Саратове. К делу также подключилась Инзиля Ахатова, привлеченная третьими лицами — сыном главного ответчика и его супругой.

С первого дня защитники просили исключить тестя и тещу генерала из числа ответчиков и не учитывать приобретенное ими имущество. Также указывали — доходов Владимира Изаака и его супруги хватало на оформленное на них имущество, сетуя, что до 2012-го зарплату те получали наличными и документально подтвердить доходы непросто. По подсчетам самих ответчиков, за время службы Владимира и Екатерины Изаак в МВД им удалось накопить 43 млн рублей, — заявлял в апелляции Альберт Сафин, подчеркивая, что суд первой инстанции это не учел.

Представители семей Изаак и Логоша добивались отмены решения по иску. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

А еще райсуд не поверил заверенному в Германии и отправленному в Россию видео, на котором Адам Петкер, двоюродный брат российского генерала, заявляет, что не раз дарил ему крупные суммы — 13 тысяч евро в 2013 году на свадьбу, 12 тысяч евро в 2017 году — на дни рождения брата и его дочери. При этом Сафин указал на двойственную позицию судьи райсуда Лилии Закировой — в части оценки источников для покупки квартир валютные подарки она учитывать не стала, а в части покупки участков в Лаишевском районе — указала на них.

Голословным Сафин назвал довод прокуратуры, что родители жены лишь числились собственниками, оформляя на себя активы зятя. «Нельзя утверждать, что все это Изааку принадлежит», — настаивал его экс-подчиненный.

Председательствующая апелляционной тройки судей Лилия Субботина поинтересовалась — по какой причине ответчики не указывали в декларациях ни дареную валюту, ни беспроцентные займы от знакомых?

— Они не были указаны, но это не основание для изъятия данного имущества. Что имущество приобретено на коррупционные доходы абсолютно не доказано! — отвечал Альберт Сафин.

Алла Агарева указывала — ее клиенты к уголовной ответственности не привлекаются. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь Алла Агарева добавила — соединенная из двух помещений четырехкомнатная квартира 166 «квадратов» в казанском ЖК на улице Чистопольской, где семья Владимир Изаак проживает не первый год, не указывалась в декларациях госслужащих лишь по одной причине: «У них не было документов, на основании чего они ей пользуются. Квартира была оформлена на Любовь Логоша, и только в 2025-м она подарила ее дочери и внучкам. Имущество приобреталось на средства Логоши. Сейчас эта квартира — единственной жилье семьи и несовершеннолетних детей!».

— Ни Екатерина Сергеевна, ни Владимир Владимирович не привлекаются к уголовной ответственности за коррупционные преступления, продолжила адвокат. — А обзоре судебной практики Верховного суда РФ говорится о необходимости учитывать этот факт — независимо от того, декларировалось или не декларировалось приобретаемое имущество.

Далее Агарева тоже упомянула неверный подсчет со стороны прокуратуры. С ее слов, при составлении иска были учтены доходы семьи Изааков лишь на 6,9 млн рублей — за 2014-2016-е годы, предшествующие покупки первой казанской квартиры на улице Космонавтов (в требования иска она не попала — ред.), но ведь были доходы и до, и после.

Присутствовавший на заседании представитель МВД Татарстана вновь дистанцировался от позиций истца и ответчика и попросил апелляционную инстанцию лишь об одном — вынести законное и обоснованное решение.

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова указывала — объективных доказательств в подтверждение займов нет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению начальника антикоррупционного отдела Лилии Фаттаховой, законное решение по делу уже вынес Ново-Савиновский суд. «Ответчикам не создавались препятствия по предоставлению доказательств», — заметила она, но подчеркнула — объективных доказательств заключения займов и дарения не было, только слова.

— Займы получались у трех лиц на приобретение одной из квартир на Чистопольской, -напомнила прокурор позицию ответчиков. — Пигулевская (сестра Екатерины Изаак) говорит — получила 4 млн у Долгополова, Гатин — что передал Владимиру Изааку 5 млн рублей, а помимо этого Андрей Изаак (сын генерала) взял 3 млн рублей у Салапонова (крестного отца жены Изаака-младшего), которыми расплатился при покупке квартиры на улице Космонавтов у своего отца. После чего Владимир Владимирович также направил 3 млн на приобретение имущества. Никаких реальных доказательств ответчиками не представлено.

Лилия Фаттахова считает, что анализ движения средств по счетам фигурантов гражданского дела опровергает довод о методичном накоплении зарплаты. «Довод о наличии единственного жилья также подлежит отклонению — законодательство не содержит гарантий по имуществу, которое приобретено на неподтвержденные доходы», — подчеркнула она. А еще напомнила — в исковом деле оказалось аж два договора по сделкам между отцом и сыном по квартире на Космонавтов. В 2018-м генерал ее будто бы продал сыну, а в январе 2025-го (на этапе прокурорской проверки) — подарил ему же. По мнению Фаттаховой, несмотря на перерегистрацию, эта недвижимость до сих пор принадлежит Изааку-старшему.

В прениях представители защиты указывали — коммуналку по этому объекту оплачивал Андрей Изаак, у которого тоже есть ребенок, но нет другого жилья. Следовать логике прокуратуры — пусть семья главного ответчика возвращается в квартиру на Космонавтов, значит нарушить права внука генерала, — указывала Алла Агарева, настаивая на отмене постановления райсуда и вынесении нового — об отказе по иску.

Решение райсуда по активам на 21, 3 млн рублей вступило в силу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана поддержал позицию первой инстанции и истца — прокурора республики Альберта Суяргулова.

Когда дело вернется в районный суд — приставам должны направить исполнительный лист на изъятие четырех объектов, приобретенных на неподтвержденные доходы. В перечне — три казанские квартиры и место для авто:

Квартира 166 кв.м в высотном казанском ЖК на улице Чистопольской, которая образована из двух соседних — однокомнатной и трехкомнатной квартир, выкупленных в мае 2017-го Любовью Логоша, матерью Екатерины Изаак за 9 млн рублей (3 и 6 млн соответственно). 21 января 2025-го объединенная квартира перешла в дар дочери и внучкам — то есть жене и несовершеннолетним детям генерала. Де-факто эта семья проживает там лет пять, но в декларациях на госслужбе этот актив не отражала.

Квартира 56 кв.м в соседнем корпусе того же ЖК на Чистопольской, оформленная по договору уступки права требования в долевом строительстве на Любовь Логоша в 2018 году за 5 млн 174 тысячи рублей, и машиноместо в 20 кв.м. по тому же адресу, которое за 830 тысяч рублей выкупала Екатерина Изаак по доверенности от матери в 2017-м. Сейчас в этой квартире живут Сергей и Любовь Логоша, вместе с внучкой Анастасией, ее мать Ольга Пигулевская (сестра Екатерины Изаак) в Казань так и не переехала.

Квартира 33 кв.м на улице Четаева в Казани, зарегистрированная на Сергея Логошу, отца Екатерины Изаак. Приобреталась за 6,3 млн рублей в октябре 2023 года с черновой отделкой. По версии ответчиков — ремонт так и не сделали, поэтому сейчас помещение пустует.

Ответчики намерены оспаривать эту конфискацию в вышестоящих судах. Времени у них впереди много. Отставшие от жизни механизмы по реализации отчужденного в доход государства имущества и явная недоработка Росимущества, как оператора, затягивают процедуру продаж с торгов на годы. И вместо доходов казна имеет убытки в виде издержек по содержанию.