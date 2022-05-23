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Бог с заглавной буквы, пройденная «точка невозврата» на Украине и еще 14 карточек дня

15:00, 23.05.2022
Бог с заглавной буквы, пройденная «точка невозврата» на Украине и еще 14 карточек дня

Сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что написание слова «Бог» предлагается закрепить с заглавной буквы, компания Tetra Pak опровергла новость об уходе из России, экс-министр транспорта и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов официально возглавил АвтоВАЗ, а военнослужащего из России Вадима Шишимарина приговорили судом Украины к пожизненному лишению свободы за «Нарушение законов и обычаев войны». Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».

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Интернет-газета «Реальное время»
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