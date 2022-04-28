Эрдоган в разговоре с Путиным заявил о намерении продолжить посреднические усилия по Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вновь провели телефонный разговор. Его подробности приводит канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева. Путин поблагодарил его за помощь в обмене россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рауди Рида, передает «РИА Новости».



Фото: wikimedia.org

Лидеры двух стран проводили телефонный разговор во вторник. Эрдоган тогда заявлял, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине. Он указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации. Также он предложил президенту России организовать встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Татьяна Леухина