Елена Стрюкова: «В Челнах набирает оборот тренд высвобождения торговых площадей»

Обзор рынка коммерческой недвижимости Набережных Челнов за II квартал 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Рынок коммерческой недвижимости Набережных Челнов в II квартале 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику: если в сегменте офисов и торговых площадей фиксируется рост доли вакантных помещений, то на складскую недвижимость сохраняется высокий спрос, который выражается в заметном повышении арендных ставок. При этом уход федеральных сетей и оптимизация площадей со стороны бизнеса формируют новые возможности для локальных игроков, а инфраструктурные проекты вблизи ОЭЗ «Алабуга» могут задать вектор развития рынка на годы вперед. Подробнее об этих тенденциях в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Торговая недвижимость: индикаторы рынка

В II квартале 2026 года уровень вакантности в торговых центрах Набережных Челнов составил 8,4%, увеличившись на 0,4 п.п. в сравнении с I кварталом 2026 года. В количественном выражении совокупная площадь свободных торговых площадей в качественных торговых центрах города достигла чуть более 10,5 тыс. кв. м.

Реальное время / realnoevremya.ru

Открытия новых магазинов в II квартале 2026 года

«Сити молл»: Yeslee;

«Омега»: «585 золотой»;

«Эссен»: «Находка».

Реальное время / realnoevremya.ru

Новости и прогнозы

В Набережных Челнах набирает обороты тенденция высвобождения торговых площадей, сокращают присутствие федеральные сети (Mango, Zenden, «СИН», «Перекресток» и другие). Основными причинами можно назвать снижение потребительской активности, повышение налоговой нагрузки, высокие банковские проценты и рост операционных издержек. Эта тенденция сохранится на протяжении всего года. Освободившиеся площади могут занять местные предприниматели и локальные бренды.

В городе начал работу сервис экспресс-доставки продуктов, готовой еды и товаров для дома «Яндекс Лавка». Автоград стал четвертым городом в Приволжском федеральном округе, где его запустили. Сервис уже работает в Казани, Нижнем Новгороде и Перми.

* Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м

Складская недвижимость: индикаторы рынка

Уровень вакантности в II квартале 2026 года на рынке складской недвижимости составил 18%, сохранившись на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом средневзвешенная ставка аренды продемонстрировала рост. Она составила 890 руб./кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные расходы, увеличившись на 14,6% по сравнению с I кварталом 2026 года. Средневзвешенная ставка аренды в складских комплексах класса A составила 1 093 руб./кв. м в месяц. Значительный рост ставки аренды в классе А связан с вводом в эксплуатацию складского комплекса «ПакПрестус» и ежегодной индексацией ставок по договорам аренды. В комплексах класса B показатель составил 698 руб./кв. м в месяц, увеличившись на 5,4 п.п. относительно I квартала 2026 года.

В течение второго полугодия ожидается увеличение доли вакантных помещений в связи с высвобождением ряда складских комплексов класса В.

Новости и прогнозы

В II квартале был введен в эксплуатацию складской комплекс компании «ПакПрестус». Объект строился под конечного пользователя — производителя бытовой техники Haier.

В Набережных Челнах планируют создать новый промпарк «Мастер» — проект постановления Кабмина РТ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Управляющей компанией выступит ООО «НПП «Мастер». Предполагаемый срок реализации проекта составит 20 лет (2027—2046 годы).

В Елабужском районе построят новый съезд к ОЭЗ «Алабуга» (со стороны села Большая Качка). Открытие нового съезда с федеральной трассы может повлиять на реализацию новых складских комплексов вблизи ОЭЗ и г. Елабуги.

* Экспертная оценка Perfect RED

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Офисная недвижимость: индикаторы рынка

В II квартале 2026 года уровень вакантности в офисной недвижимости Набережных Челнов составил 1,5%, увеличившись на 1,1 п.п. в сравнении с I кварталом 2026 года. Рост доли вакантных помещений обусловлен высвобождением небольших помещений — площадью 20—45 кв. м.

Ставка аренды тоже подросла. На конец II квартала 2026 года она составила 1 014 руб./кв. м в месяц, включая НДС (где применимо) и расходы на эксплуатацию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новости и прогнозы

Рост доли вакантных помещений в сегменте офисов связан с закрытием бизнесов на фоне налоговой реформы, а также оптимизацией площадей: многие компании сокращают занимаемые площади, чтобы снизить операционные расходы.

На конец первого полугодия 2026 года нет информации о строительство или проектировании новых бизнес-центров.

В течение второй половины года ожидается незначительное увеличение уровня вакантности.

Реальное время / realnoevremya.ru

* Здесь и далее ставка аренды указана, включая НДС и OpEx