В Ставропольском крае ввели режим ЧС после атаки БПЛА на промышленный объект

Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО «НК «Роснефть» — Ставрополье»

Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО «НК «Роснефть» — Ставрополье», где ночью 9 июля произошло возгорание после атаки беспилотников. Согласно постановлению, в зону ЧС вошла территория промышленного объекта в хуторе Вязники, пострадавшего в результате взрыва и последующего пожара.

О возгорании ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, после атаки БПЛА огонь на предприятии усилился и распространился на резервуары с горючими материалами. На место направили дополнительные пожарные расчеты.

Жителей домов на ближайшей улице временно эвакуировали в безопасное место, были организованы пункты временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время пожар на объекте локализован.

Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также Москва и Московская область вошли в число самых популярных направлений для внутреннего туризма у россиян в июне.



Наталья Жирнова