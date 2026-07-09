В Ставропольском крае ввели режим ЧС после атаки БПЛА на промышленный объект
Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО «НК «Роснефть» — Ставрополье»
Власти Шпаковского муниципального округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации на промышленном объекте АО «НК «Роснефть» — Ставрополье», где ночью 9 июля произошло возгорание после атаки беспилотников. Согласно постановлению, в зону ЧС вошла территория промышленного объекта в хуторе Вязники, пострадавшего в результате взрыва и последующего пожара.
О возгорании ранее сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, после атаки БПЛА огонь на предприятии усилился и распространился на резервуары с горючими материалами. На место направили дополнительные пожарные расчеты.
Жителей домов на ближайшей улице временно эвакуировали в безопасное место, были организованы пункты временного размещения. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время пожар на объекте локализован.
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