Вице-премьер Борисов: Россия применяет лазерное оружие в ходе спецоперации на Украине

Россия применяет в ходе спецоперации на Украине лазерный комплекс «Задира». Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил сегодня в эфире «Первого канала», передает ТАСС.

Лазерный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 5 км.

— Они [комплексы «Задира»] уже начинают поступать. Первые образцы уже используются [в спецоперации на Украине], — сказал Борисов.

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков. Из них 51 человек тяжело ранен.



Артем Гафаров