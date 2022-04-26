Путин заявил генсеку ООН, что рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили ситуацию на Украине и переговоры по урегулированию ситуации.

Путин рассказал генсеку ООН, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. По его словам, Москва не отказывается от переговоров с Киевом, пишет ТАСС.

Также Путин отметил, что в российско-украинских переговорах, которых 29 марта прошли в Стамбуле, был достигнут серьезный прорыв. Однако спустя несколько дней произошла провокация в Буче.

Российский президент также указал Гутерришу, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в соответствии с Уставом ООН.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня же Гутерриш встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они также обсудили спецоперацию на Украине. Гутерриш заявил, что ООН крайне заинтересована в том, чтобы создать условия для прекращения огня и мирного урегулирования ситуации. Подробнее — в материале «Реального времени».



О начале специальной военной операции на Украине Путин объявил утром 24 февраля. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина