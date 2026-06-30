Загородная жизнь нового формата: как под Казанью создают современный жилой квартал

Урбан-виллы, закрытые зеленые дворы, квартиры с террасами и всего 25 минут до центра — чем удивляет жилой комплекс «Новый Свет»

Фото: предоставлено компанией "Ак Барс Дом"

В Лаишевском районе на площади в 179 га формируется новый стандарт жилой застройки пригорода Казани «Новый Свет». Первые жители уже гуляют по большому семейному парку. Среди них — не только казанцы, но и покупатели со всего Поволжья. «Реальное время» побывало на экскурсии по комплексу и посмотрело, как наполняется жизнью один из крупнейших проектов Казанской агломерации.

Малоэтажность как новый уровень городского комфорта

Первое, что впечатляет при подъезде к комплексу «Новый Свет» — продуманная архитектурная концепция и малоэтажность. Дома высотой в 4 этажа объединены в урбан‑блоки с закрытыми дворами. В окружении зеленых лугов и соснового леса они задают совсем другой ритм жизни: здесь не давит высота зданий, чувствуется бережное отношение к ландшафту, сохраняется ощущение единения с природой. Для многих покупателей именно невысотное жилье ассоциируется с загородной жизнью: больше пространства и чистого воздуха, выше уровень тишины и спокойствия.

— Мы стремились найти баланс между гармонией среды и повседневной жизни. Четырехэтажная застройка позволяет сохранить камерную атмосферу, обеспечить больше приватности, простора и уважения к личному пространству друг друга — как раз то, за что особенно ценят малоэтажную застройку. Здесь взгляд устремляется в бескрайнее небо и уходит за горизонт, чего обычно так не хватает городским жителям, — сообщила Айгуль Латыпова, заместитель генерального директора «АБД».

Наличие лифтов даже в малоэтажной застройке — важное преимущество: они делают жизнь удобной для семей с детьми, пожилых жильцов и других обитателей. Такой подход отвечает современному запросу покупателей: многие хотят жить ближе к природе, иметь больше пространства вокруг, но не отказываться от городского комфорта.

предоставлено компанией "Ак Барс Дом"

«Здоровое строительство» и пространство для семьи

Концепция комплекса предусматривает не только использование экологичных материалов, но и создание среды, которая ежедневно влияет на качество жизни. Особое внимание уделено естественному освещению квартир, озеленению территории, безопасности и созданию мест для отдыха и общения.

Сердце первого микрорайона — большой семейный парк площадью 1,2 га. Здесь и детские игровые зоны с элементами дополненной реальности, и спортивные с памптреком и велодорожками, а также места для спокойного отдыха и барбекю. Парк фактически продолжает жилое пространство и служит ядром общественной жизни района.

предоставлено компанией "Ак Барс Дом"

Планировки квартир площадью от 33 до 129 кв. м поддерживают тот же принцип: здесь представлены форматы, которые раньше ассоциировались с загородным домом или жильем более высокого класса. Террасы и патио, просторные кухни‑гостиные, мастер‑спальни, гардеробные, потолки до трех метров — все это доступно в рамках одного жилого комплекса. Особенно востребованы двух— и трехкомнатные квартиры увеличенных площадей: покупатели стремятся улучшить качество жизни и выбирают жилье, которое будет комфортным не только сегодня, но и через несколько лет.

Отдельный плюс — квартиры с готовым ремонтом. Для семей, которые хотят сразу заехать и жить, не тратя время, силы и деньги на отделку, такой вариант особенно ценен.

предоставлено компанией "Ак Барс Дом"

Человек выбирает сценарий жизни, а не квадратные метры

Сочетание невысокой этажности и продуманной инфраструктуры становится решающим фактором для покупателей, отмечают эксперты по недвижимости. Руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин поясняет, что покупатели все чаще выбирают не просто квадратные метры, а понятные сценарии жизни:

— Человек хочет представить, как он будет жить. В «Новом Свете» восхищает единая стилистика, уютные дворы, заранее продуманная инфраструктура и собственная управляющая компания. Покупатель понимает: его не «забудут» после сдачи домов, не придется жить без базовых удобств. И в отличие от индивидуального жилого строительства, когда люди остаются один на один с нерешенными проблемами, в комплексной застройке, как в «Новом свете», человек видит понятный план развития территории, и это становится серьезным аргументом при выборе жилья.

Наряду с застройкой клубного формата эксперт по недвижимости Айгуль Закирова выделяет еще несколько отличительных особенностей в проекте «Новый Свет»: «Во-первых, это невысокая плотность населения, просторные дворы, игровые и спортивные площадки. Во‑вторых, безопасность — закрытые дворы позволяют родителям спокойно отпускать детей гулять». Не менее важно, по ее словам, и то, что необходимая инфраструктура уже заложена в проект. На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения: продуктовые магазины, пункты выдачи маркетплейсов и другие объекты повседневного спроса.

Для первых жителей микрорайона «Ак Барс Дом» уже с этой осени предусмотрел школьные автобусы, которые будут отвозить детей в многопрофильные лицеи другого жилого комплекса компании в с. Усады. В дальнейшем в первом микрорайоне Нового света построят свою школу на 1500 мест и два детских сада на 480 мест. Всего в рамках четырех микрорайонов построят три школы и 10 детских садов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, от Нового света будет организован прямой автобус до станции метро «Проспект Победы». Рядом находится станция аэроэкспресса, откуда можно быстро добраться до центра Казани. Личным опытом поделилась и Айгуль Закирова: «Я засекла время из своего офиса в Казани и доехала до комплекса на машине за 20 минут. Хорошие дороги, без пробок, к тому же их дополнительно расширяют».

По мнению обоих экспертов, комплекс при этом спроектирован так, что позволяет по‑настоящему отдохнуть от городского шума: «Здесь ты как будто «выключаешься» от города. Мозг отдыхает, ты высыпаешься и возвращаешься к делам с новыми силами».

Кто и почему выбирает «Новый Свет»

Около 40% покупателей приезжают из других городов Татарстана: Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и другие, а еще 20% — со всех уголков России — Ижевск, Йошкар-Ола, Уфа, Оренбург, Мурманск.

Основную аудиторию в этом комплексе составляют люди от 25 до 39 лет, для которых данный формат — возможность жить в более спокойной и экологичной среде, сохраняя связь с городом и привычный уровень комфорта. Лилия Гарифуллина, купившая квартиру в «Новом Свете», отмечает: «Малоэтажность была приоритетом, потому что мы до этого рассматривали покупку частного дома. Получилась такая альтернатива между своим домом и квартирой. Здесь очень спокойно, и снег не надо чистить зимой».

Ольга Семенова дополнила соседку: «Очень много современных площадок, нет проблем с парковочными местами. И стоимость тоже сыграла свою роль — удалось приобрести квартиру выгоднее, чем в городе. Здесь наши ожидания и возможности совпали».

Для покупателей застройщик предлагает специальные финансовые программы, позволяющие приобрести жилье большей площади с комфортным ежемесячным платежом. Также доступна программа обмена старого жилья на новое: компания берет на себя сопровождение сделки, а до ее завершения владельцы могут продолжать жить в прежней квартире.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Реклама. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, ИНН 1657100885,

РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.

Адрес: Казань, пр. Победы, 151а

Телефон: 8 (843) 244-80-64

Сайт: akbars-dom.ru