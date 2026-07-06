Минобороны РФ раскрыло список пораженных за ночь объектов на Украине
Россия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в пяти областях Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
— Поражены в городе Киеве промышленное предприятие Киев-71 (объединение «Абрис ПТ») — одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, — сообщает Минобороны РФ.
Также удар был нанесен по заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ. Кроме того, ударили по судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», выпускающему артиллерийские катера и безэкипажные ударные катера, и приборостроительному заводу «Квант», который производит системы управления огнем и комплексы радиоэлектронной борьбы.
В Киевской области поражены ракетный завод «Визар» в Жулянах, где производят и ремонтируют зенитные ракетные системы, а также склад горюче-смазочных материалов в Вишневом. На заводе «Визар» зафиксирована повторная обширная детонация, а склад ГСМ использовался для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
В Минобороны уточнили, что удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью над российскими регионами и акваторией Азовского моря было сбито 519 украинских беспилотников.
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