Минобороны РФ раскрыло список пораженных за ночь объектов на Украине

Россия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: Динар Фатыхов

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в пяти областях Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

— Поражены в городе Киеве промышленное предприятие Киев-71 (объединение «Абрис ПТ») — одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, — сообщает Минобороны РФ.

Также удар был нанесен по заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ. Кроме того, ударили по судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», выпускающему артиллерийские катера и безэкипажные ударные катера, и приборостроительному заводу «Квант», который производит системы управления огнем и комплексы радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области поражены ракетный завод «Визар» в Жулянах, где производят и ремонтируют зенитные ракетные системы, а также склад горюче-смазочных материалов в Вишневом. На заводе «Визар» зафиксирована повторная обширная детонация, а склад ГСМ использовался для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

В Минобороны уточнили, что удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью над российскими регионами и акваторией Азовского моря было сбито 519 украинских беспилотников.



Вадим Вахрушев