Минобороны: ВС России начали уничтожать огневые позиции ВСУ на «Азовстали»

Боевики националистического батальона «Азов»* и украинские войска использовали режим тишины для того, чтобы выйти на огневые позиции. Сейчас по ним ведется огонь, сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев.



— Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее благодаря режиму тишины с территории металлургического комбината и из близлежащих кварталов удалось вывести несколько сотен мирных граждан. Однако после этого украинская сторона начала обстрел.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вчера сообщалось, что в Россию из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали 11 550 человек за сутки.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.



* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело.

Маргарита Головатенко