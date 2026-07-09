В Альметьевске пожарные спасли двух детей из горящего дома

Предварительной причиной пожара назвали поджог

В Альметьевске пожарные спасли двух детей во время пожара в многоквартирном доме на улице Белоглазова. Сообщение о возгорании поступило в систему «ГЛОНАСС+112» в 13:53, сообщает МЧС.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений обнаружили, что на первом этаже пятиэтажного дома горели старые вещи. Площадь возгорания составила около 1,5 кв. м.

Из-за сильного задымления спасатели начали эвакуацию жителей. С верхних этажей вывели ребенка, которому надели специальную маску для защиты от дыма. Еще одного несовершеннолетнего спасли с балкона второго этажа с помощью трехколенной лестницы. Самостоятельно из опасной зоны вышли три человека. Предварительной причиной пожара назвали поджог.

Напомним, ранее стало известно, что солдаты-срочники будут служить в МЧС.

Наталья Жирнова