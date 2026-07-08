В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.
В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА существует на города Чистополь, Бугульму, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Н.Челны. Необходимо принять меры безопасности.
Также угроза атаки беспилотниками была в Казани и Зеленодольске, но в 05.58 — снята.
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».