Новости происшествий

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты

06:05, 08.07.2026

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.

В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты
Фото: скриншот приложения МЧС

В восьми городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА существует на города Чистополь, Бугульму, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Н.Челны. Необходимо принять меры безопасности.

скриншот приложения МЧС

Также угроза атаки беспилотниками была в Казани и Зеленодольске, но в 05.58 — снята.

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также