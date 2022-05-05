Российская авиация поразила 93 района сосредоточения силы и техники ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиации ВКС России ночью поразили 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.



Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили авиационную технику в районе Кировограда на военном аэродроме «Канатово», а еще два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

Ракетные войска ночью поразили два пункта управления ВСУ, артиллерийскую батарею на огневой позиции, две пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Артиллерийские подразделения поразили 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники, 51 позицию украинской артиллерии. Также за ночь уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено более 600 националистов и 61 единица вооружения и военной техники.

Фото: скриншот видео Минобороны

Вчера в течение дня российские военные в районе Шпаковки Харьковской области Украины сбили в воздухе два снаряда систем залпового огня «Смерч». За день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть украинских беспилотников.

Маргарита Головатенко