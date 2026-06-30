Сколько заработали за год частные школы Казани

Топ-5 самых доходных коммерческих общеобразовательных учебных заведений столицы выручили 1,6 млрд рублей

Фото: Реальное время

Почти 1,6 млрд рублей выручили пять самых прибыльных частных школ Казани в 2025 году — на их долю пришлось свыше 90% оборота всех коммерческих общеобразовательных учреждений столицы. Рейтинг, составленный «Реальным временем» на основе открытых финансовых данных, возглавили «Международная школа Казани», «Бала‑Сити», «Унискул», начальная школа «Академия навыков» и старейшая частная школа города «Елена‑сервис». Подробнее о динамике рынка платного среднего образования, доходах образовательных учреждений и перспективах сегмента — в нашем материале.

24 частные школы, менее 1% учеников

В настоящее время в Татарстане действуют 24 частные образовательные организации, 7 из которых дают дошкольное образование, 8 — начальное общее образование, 4 — основное общее образование и 12 — среднее общее образование. Три таких учреждения имеют статус ИП, сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ.

Как сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки РТ, в настоящее время в Татарстане действует 24 частные образовательные организации. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

— В Казани находятся 15 таких учреждений, в Набережных Челнах — 3, в Альметьевске — 4, в Чистополе и Елабуге — по одному, — уточнили в министерстве. — В настоящее время в частных школах республики обучается около 3900 учеников, что составляет около 0,8% от общего их количества в республике.

В Минобрнауки напомнили, что за последние пять лет республика выплатила частным учреждениям в общей сложности более 1,2 млрд рублей в качестве субсидий, в том числе 305 млн рублей — в 2024 году, а в 2025-м субсидии в объеме 287 млн получили 22 частные школы.



Цена престижа — до 1,8 млн в год

По итогам минувшего учебного года первое место в топ-5 самых «доходных» частных школ столицы Татарстана заняла «Международная школа Казани», где учатся дети известных бизнесменов и чиновников. В ней, по данным портала «Электронное образование РТ», на 596 учащихся приходится 70 педагогов.

Первое место в топ-5 самых «доходных» частных школ столицы Татарстана заняла «Международная школа Казани». Реальное время / realnoevremya.ru

Учредителем школы в 2016 году выступило АО «Связьнефтехим», сейчас информация о владельцах образовательного учреждения в открытых источниках отсутствует. С 2021 года АНО избавлены от обязанности публиковать сведения об учредителях в ЕГРЮЛ. Должность директора образовательного учреждения со дня основания занимает бывший директор казанской гимназии №19 Нияз Гафиятуллин — депутат Госсовета Татарстана, член Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Стоимость обучения здесь дифференцируется в зависимости от возраста ребенка, программы и кампуса. В 2025 году она находилась в пределах 89—179 тыс. рублей в месяц, а вступительный взнос составлял 265 тыс. рублей. 11 июня был подписан приказ о стоимости обучения на 2025—2026 учебный год (от 890 тыс. до 1,79 млн рублей в зависимости от программы и местонахождения кампуса) — расценки не изменились.

Стоимость обучения в Международной школе Казани — от 890 тыс. до 1,79 млн рублей в зависимости от программы и местонахождения кампуса. Реальное время / realnoevremya.ru

За последние пять лет выручка Международной школы Казани выросла вдвое — с 353,8 млн до 716,9 млн рублей. До 2024 года росла и чистая прибыль — 74,6 млн, но 2025-й школа завершила с убытком в 246 тысяч.

Основатели — депутаты

На втором месте в рейтинге — школа «Бала-Сити», имеющая 12-летнюю историю. За пять лет ее выручка выросла в 2,7 раза и в 2025-м достигла 401,8 млн, а чистая прибыль увеличилась более чем в 1,7 раза (48,2 млн). Здесь учатся 399 детей и преподают 66 педагогов.

Учредителем заведения с 2024 года значится Резеда Мухаметшина, но основатель образовательной организации — Альбина Насырова. Она руководила школой с момента открытия, также является основательницей сети полилингвальных детсадов «Бала-Сити» и депутатом Госсовета Татарстана VI созыва.

За пять лет выручка «Бала-Сити» выросла в 2,7 раза, а чистая прибыль — более чем в 1,7 раза. Реальное время / realnoevremya.ru

В опубликованном на портале «Электронное образование РТ» прайс-листе «Бала-Сити» указана стоимость обучения, питания и организационного взноса: с 1-го по 4-й класс — 104,5 тыс. рублей в месяц, с 5-го по 9-й — 115 тыс., в 10—11-х классах — 124,8 тыс. Информации о вступительном взносе в открытых источниках нет.

Третье место в рейтинге платных школ «Реального времени» занимает международная школа «Унискул», выручка которой в 2025 году превысила 237,3 млн рублей. До декабря 2021 года в число учредителей школы входили депутат Государственной думы ФС РФ пятого созыва Виктория Черкесова, ООО «Лизинг девелопмент» и ООО «Орион».

С 2021 года оборот учреждения вырос почти в 10 раз, но 2021—2022 и 2025 годы стали для него убыточными. В минувшем году организация сработала с убытком в 7,9 млн.

Третье место в рейтинге платных школ «Реального времени» занимает международная школа «Унискул», выручка которой в 2025 году превысила 237,3 млн рублей. скриншот сайта Яндекс-карты

В школе обучаются 210 детей и работают 25 педагогов. Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте «Электронное образование РТ», вступительный взнос для желающих отдать сюда детей составляет 190 тыс. рублей, стоимость обучения в 1—4-х классах — 94 тыс. рублей в месяц, в 5—11-х классах — 103,5 тыс. Заплатив сразу за учебный год (10 месяцев), можно сэкономить 10%.

Рост и возраст

На четвертом месте — учрежденное в 2019 году АНОО «Академия навыков» с годовой выручкой 114,8 млн рублей и чистой прибылью 11,95 млн. Ее учредителем, по последним опубликованным данным, числился Наиль Абдуллин, чьи компании связаны со строительной сферой и операциями с недвижимостью. За последние пять лет выручка школы выросла в 11,6 раза, а само убыточное в 2021 году предприятие вышло на чистую прибыль в 12 млн.

В «Академии навыков» дают только начальное образование — с 1-го по 4-й класс, в ней также имеется дошкольное подразделение. На сегодня там насчитывается 141 ученик и 31 учитель. В 2024—2025 учебном году родители там платили 478,5 тыс. рублей за обучение, по 450 рублей в день за питание детей и дополнительно вносили 17 тыс. в год на канцтовары.

Замыкает пятерку частных школ с большой выручкой ЧОУ СОШ «Елена-сервис» Натальи Ахатовой. скриншот сайта Яндекс-карты

Замыкает пятерку частных школ с большой выручкой ЧОУ СОШ «Елена-сервис» Натальи Ахатовой, выручка которой в 2025 году составила 112,6 млн рублей — почти вдвое больше, чем 5 лет назад. Это старейшая частная школа в Казани, она была основана в 1993 году.

На сайте «Электронное образование РТ» нет информации о количестве учеников, учителей и стоимости обучения в СОШ «Елена-сервис». В школе «Реальному времени» сообщили, что родительская плата составляет 19,6 тыс. рублей в месяц, а вступительный взнос — 10 тыс., но свободных мест для приема ни в первый, ни в последующий классы нет — они закончились еще весной.

«Уравнения» с неизвестными

Особняком от вошедших в пятерку самых «богатых» частных школ Казани стоит основанная в 2021 году «Аврора гимназиум», где учатся 335 детей, учредителем которой, по данным портала «Электронное образование РТ», является ее директор Диляра Залялиева. Годовая стоимость обучения в «Аврора гимназиум» на 2025—2026 год — 690 тыс. рублей, единоразовый вступительный взнос — 90 тыс.

Школа не вошла в рейтинг ввиду отсутствия сведений в открытых источниках о выручке и прибыли организации за 2024 и 2025 годы. Но учитывая, что 2023 год школа завершила с выручкой в 333 млн рублей и прибылью 7 млн, нарастив выручку в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и почти в четыре — по сравнению с 2021-м, можно предположить, что она могла бы оказаться в пятерке самых доходных коммерческих образовательных учреждений.

«Аврора гимназиум» не вошла в рейтинг ввиду отсутствия сведений в открытых источниках о выручке и прибыли организации 2024 и 2025 г. скриншот сайта Яндекс-карты

Выручка остальных частных школ — образовательного центра «Лобачевский», где учатся 67 школьников и 57 дошкольников, ОЧУ ЧСР «Прогресс» (60 учеников), АНО СОШ «Международная академия образования», известная также как «Паравита» (66 учеников) значительно отстает от показателей первой пятерки.

Судить о доходности школ, учрежденных религиозными организациями, таких как ЧОУ «Школа Усмания» (ДУМ РТ), ЧОУ РО «Православная гимназия им. святителя Гурия Казанского» (Казанская епархия РПЦ), ЧОУ СОШ «Христианская школа» (церковь христиан веры евангельской «Краеугольный камень»), не представляется возможным — этих сведений в открытом доступе обнаружить также не удалось.

Нет информации и о доходности вполне светской частной школы «Непоседа», поскольку под этим брендом работает зарегистрированная в Лаишевском районе индивидуальный предприниматель Римма Аксенова, и сведений о ее выручке и прибыли в открытом доступе нет. Также неизвестны доходы АНОО «Академия образования Сократ будущего», основанной в 2023 году, где, по данным «Электронного образования РТ», учится 47 детей.

Ориентир — на «международное» образование

Директор «Международной школы Казани» Нияз Гафиятуллин рассказал «Реальному времени», что на работу образовательной организации повлияло признание в 2025 году Генеральной прокуратурой РФ нежелательной на территории России швейцарской организации International Baccalaureate (IB) и последующий запрет на ее реализацию в стране. Школе пришлось перейти на другую программу, в итоге выпускники получают российский аттестат и в то же время могут сдавать экзамены A-Level по британскому стандарту:



— Такое решение многие семьи заставило задуматься, поэтому в этом году у нас возник небольшой отток учеников. И этот отток детей привел к появлению убытков в 2025 году, но сейчас мы выровнялись. На руку сыграл курс доллара за последние полгода. Специалисты, в первую очередь иностранные, которых мы пригласили, дорого обходятся, потому что мы за них конкурируем не просто со школами Казани, а со школами всего мира, и когда у тебя есть возможность работать в Дубае или в Австрии, в Южной Америке, Китае, Гонконге, Вьетнаме, Казань должна предложить конкурентный «соцпакет», — объяснил он.

Нияз Гафиятуллин подчеркнул: не менее половины выпускников Международной школы Казани из года в год стремились сдавать международный экзамен, и не менее 50% из этой половины планировали в дальнейшем учиться за границей, а 25% по окончании вернуться для работы в Россию. Директор школы также сообщил, что многие ученики стали призерами олимпиад разного уровня, включая всероссийские олимпиады. По предварительной информации, двое выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ по предметам «Литература» и «Русский язык», сейчас ожидаются итоги по другим предметам.

Плата за комфорт и будущие связи

В частные школы детей родители чаще всего ведут не ради более качественного образования, считает директор лицея «Иннополис», Учитель года России — 2023 Арман Костанян, а ради более комфортных условий обучения:

— Во многих случаях родители выбирают частную школу не столько из-за качества образования, сколько из-за образовательной среды и дополнительных возможностей. Для части семей важны малочисленные классы, индивидуальный подход, авторские образовательные программы, углубленное изучение отдельных предметов, носители иностранных языков или подготовка к поступлению в зарубежные вузы.

Многие частные школы работают в формате полного дня или пансиона, напомнил Костанян, — это позволяет ребенку находиться в насыщенной образовательной среде с утра до вечера.

— Это естественный процесс, — говорит он. Когда существует запрос на определенный формат обучения, появляются образовательные организации, которые этот запрос удовлетворяют. Именно поэтому число частных школ постепенно растет.

Педагог-новатор Павел Шмаков, основатель школы «СОЛнЦЕ» считает, что выбор школы определяет на будущее не только качество образования, которое получит ребенок:

— Некоторые коммерческие школы дают очень хорошие знания по определенным предметам, например «Елена-сервис» — по русскому языку. В ряде школ, таких как «Международная школа Казани», «Бала-Сити», очень неплохой состав преподавателей, но плата, на мой взгляд, там завышена, и деньги берут прежде всего не за знания, а за будущие связи и контакты ребенка, и ряд людей именно по этим причинам отдают туда детей. Не секрет, что есть школы, из которых в будущем вырастают члены правительства. Ряд школ ориентируется на поступление выпускников вне Казани, в престижные университеты или за рубеж.

Некоторые частные школы берут деньги «за атмосферу», считает Шмаков, то есть за «гарантированно человеческое» — светлое, доброе отношение к детям, или за то, что там на высочайшем уровне поставлена работа психологов.

— Но есть частные школы, которые мне не нравятся, но не тем, что они плохие, а тем, что там при платном обучении ситуация абсолютно не отличается от ситуации в неплохой, но вполне обычной бесплатной средней школе, — подчеркнул он.



Рейтинг частных школ Казани по доходности, тыс. рублей Школа Выручка 2025 2024 2023 2022 2021 АНОО «Международная школа Казани» 716888 568141 436639 400180 352827 АНО «Бала-Сити» 401806 350889 302213 216772 150164 АНОО «Международная школа «Унискул» 237345 185841 142876 65966 29217 АНОО «Академия навыков» 114800 82679 66289 43975 9862 ЧОУ СОШ «Елена-сервис» 112604 112353 89857 86668 74645 АНОО «Аврора гимназиум» 32972 16059 4482 АНО «ОЦ «Лобачевский» 50325 43862 37428 32139 27211 ЧОУ «Академический лицей» 45005 33487 28030 26502 22010 ОЧУ ЧСР «Прогресс» 27995 28727 31643 29282 18263 АНО СОШ «Международная академия образования» 19017 18897 18511 20027

22781

Чистая прибыль частных школ Казани, тыс. рублей № пп. Школа Чистая прибыль 2025 2024 2023 2022 2021 1 АНОО «Международная школа Казани» 4357 74592 15972 6693 8799 2 АНО «Бала-Сити» 48217 42117 37320 26769 27644 3 АНОО «Международная школа «Унискул» -7888 12071 25606 -21699 -9913 4 АНОО «Академия навыков» 11954 5017 7156 -21469 -61922 5 ЧОУ СОШ «Елена-сервис» 6811 27983 12960 14590 10015 6 АНОО «Аврора гимназиум» - - 6986 1813 -1612 7 АНО «ОЦ «Лобачевский» -757 1627 875 -422 276 8 ЧОУ «Академический лицей» 5562 1771 877 684 -53 9 ОЧУ ЧСР «Прогресс» -2911 4322 5291 3463 1324 10 АНО СОШ «Международная академия образования» 1089 1710 1675 1829 2052