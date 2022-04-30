Путин подписал указ о выплатах семьям погибших и раненых командированных в ДНР и ЛНР

Российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в Донецкую и Луганскую народные республики для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения первых. Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в случае гибели командированных членам их семей полагается единовременная выплата в размере 5 млн рублей, получившим ранения — 3 млн рублей.

Решение касается государственных и муниципальных служащих, других работников органов власти или подведомственных им учреждений, а также сотрудников иных организаций, занимающихся работами по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению инфраструктуры в Донбассе.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня также Путин подписал указ единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденной территории Украины. Решение принято в связи с 77-й годовщиной победы.



Дарья Акимова