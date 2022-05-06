МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине

Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, пишет ТАСС.

— Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине, — сказал он.

Зайцев добавил, что Россия твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

25 апреля глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность. В январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.



2 мая экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проявляет неуважение к лидерству его страны, ведя риторику о ядерном оружии. Он упомянул, что отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил Штатов, когда был на посту президента, но тогда у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимали другие страны.



Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил о недопустимости применения ядерного оружия.



— Недопустимо вообще… Наш земной шар с орбиты может сорвать, и мы улетим неизвестно куда, — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Максим Кокунин