Антирекорд Татарстана: объемы обработки древесины падают быстрее, чем в России

Крупные игроки рынка теряют выручку и замалчивают объемы выпуска

Фото: Реальное время

Объем промышленного производства в лесоперерабатывающей промышленности Татарстана вырос до 85,5 млрд рублей (+7%), следует из данных Росстата и Минпромторга РТ. Однако в республике наметился серьезный спад в выпуске пиломатериалов — в 2025-м их произвели 117 тысяч кубометров, или на 37% меньше, чем годом ранее. Таким образом, лесопереработка в регионе росла лишь в денежном выражении. Объем лесозаготовки в целом по России, по данным Россельхоза, в 2025 году составил 176 млн кубов, или на 9,3% меньше, чем в 2024-м. Тенденция к спаду выпуска пиломатериалов наблюдается не первый год, и аналитики прогнозируют ее ускорение. О падении производства и спроса, ситуации на рынке лесоматериалов, росте цен и перспективах деревообрабатывающей промышленности региона — в отраслевом обзоре «Реального времени».

Неустойчивый сегмент

В Татарстане в 2025 году, по данным Росстата и Минпромторга РТ, произвели 117 тысяч кубометров пиломатериалов, тогда как в 2024-м — 187 тысяч. В прошлом году статистика зафиксировала падение на 15,7% по сравнению с 2021 годом в сегменте «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки», при том что в среднем по России спад составил 12,5%. При этом сократился выпуск смежных продуктов — фанеры, деревянных коробок для окон, ДВП.

При этом объем промышленного производства в лесоперерабатывающей промышленности демонстрировал положительную динамику:

в 2025 году — 85,5 млрд рублей;

В 2024 году — 79,9 млрд рублей;

В 2023 году — 69 млрд рублей;

в 2022 году — 75,2 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но объемы растут в основном за счет выпуска бумаги и бумажных изделий, а рост объемов по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» незначителен и не покрывает падения, пережитого в 2023 году:

в 2025 году объем отгруженной продукции составил 29,9 млрд рублей;

в 2024 году — 31 млрд рублей;

в 2023 году — 25,5 млрд рублей;

в 2022 году — 26,7 млрд рублей.

Неиспользуемая лесосека

В Минлесхозе республики «Реальному времени» сообщили, что расчетная лесосека — допустимый ежегодный объем изъятия древесины — с 2021 по 2023 год оставалась в Татарстане неизменной — 2,23 млн куб. м, в 2024—2025 годах уменьшилась до 2,18 млн куб. м, но фактическое ее использование ежегодно снижалось: в 2022-м — на 10,5%, в 2023-м — на 13,9%, в 2024-м — на 3,3%, в 2025-м — на 11,2%.

Наиболее ярко выраженным оказалось снижение рубок для нужд среднего и малого бизнеса — на 35,5%.

Отрасль терпит убытки

Выпуск пиломатериалов в России по итогам 2026 года может снизиться на 2—4%, предрекают аналитики. По итогам 2025 года доля убыточных организаций в деревообрабатывающей отрасли достигла 45%, объем производства лесоматериалов хвойных пород упал на 4,2%, лиственных пород — на 4%.

Отраслевое издание «ЛеспромИнформ» констатирует: «Показатели заготовки леса за 2021—2025 годы демонстрируют выраженную тенденцию сокращения». Среди причин назвали следующие факторы:

падение спроса и сужение рынков сбыта, включая экспортные направления;

снижение маржинальности бизнеса и нехватка средств для развития из-за высокой ключевой ставки Центробанка, инфляции, усложнения логистики, роста фискальной нагрузки, износа и нехватки техники;

неопределенность регуляторной политики, введение новых сборов и сложности долгосрочного планирования.

Рентабельными в таких условиях останутся только крупные технологичные предприятия, считают эксперты.

Инна Серова / realnoevremya.ru

«Надеемся хотя бы не уйти в минус»

В Татарстане наиболее крупными переработчиками древесины являются резидент ОЭЗ «Алабуга» ООО «Кастамону интегрейтед вуд индастри», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», завершило 2025 год с выручкой в 23,5 млрд рублей, ООО «Татарстанский деревообрабатывающий комбинат» («ТДК») с 1,07 млрд, Сабинский леспромхоз с 294,8 млн, Зеленодольский фанерный завод с 15,7 млн, челнинский филиал удмуртского ООО «Увадрев-холдинг» (общая выручка всех предприятий в 2025 г. — 11,7 млрд), а также ИП Биктимирова, работающая в Набережных Челнах под брендом «Чулманлес», информация о доходности которого в открытых источниках отсутствует.

ООО «Кастамону интегрейтед вуд индастри» завершило 2025 год с выручкой в 23,5 млрд рублей. скриншот сайта alabuga.ru

В 2021—2024 годах выручка ООО «Кастамону интегрейтед вуд индастри» снижалась: в 2022-м — на 13%, в 2023-м — на 8%, в 2024-м — на 1%. Только в 2025 году наметился перелом — оборот вырос на 12%, при этом чистая прибыль предприятия за 5 лет упала вдвое — с 9,4 млрд до 4,7 млрд. В 2023 году на официальном сайте компании были опубликованы показатели мощности производства в натуральном выражении: мощность производства плит МДФ — 1,05 млн куб. м, ламината — 45 млн кв. м в год. При этом в том же году компания начала выпуск новой продукции — акриловых листов для изготовления мебельных фасадов и декора, в 2025 году запустила линии плоской ламинации, импрегнирования и меламинового прессования, однако в дальнейшем предприятие не раскрывало данные о новых мощностях производства или сведения о реальных объемах выпуска продукции.

Выручка ООО «ТДК» Александра Когогина с 2021 по 2025 год упала вдвое — с 2,1 млрд рублей до 1,07 млрд. При этом предприятие, имевшее в начале «пятилетки» чистую прибыль в 296,7 млн, в 2023 году резко ушло в минус, в 2024-м сработало с чистым убытком в 137,7 млн, а в 2025-м — с убытком в 6,5 млн. Информации об объемах производства в натуральном выражении в открытом доступе найти не удалось.

Выручка ООО «ТДК» Александра Когогина с 2021 по 2025 год упала вдвое — с 2,1 млрд до 1,07 млрд рублей скриншот сайта ООО "ТДК"

«Увадрев-холдинг» после незначительных провалов в 2022—2023 годах в 2025 году вышел на уровень выручки 2021-го — 11,7 млрд рублей. Но, поскольку в 2024-м выручка компании достигала 13,7 млрд рублей, считать это достижением можно лишь с натяжкой. Сабинский леспромхоз после роста выручки в 2024 году, в 2025-м также сдал позиции, «уронив» ее на 7,5%.

«Реальное время» направило руководителям «Кастамону интегрейтед вуд индастри» и «ТДК» запросы с просьбой объяснить причины падения рынка и пути преодоления негативной тенденции, однако ответов не получило. Зато охотно высказалась представительница компании «Чулманлес» Эльвира Галимянова:

— Мы продаем пиломатериалы оптом, работаем только с организациями и со значительными объемами. И объемы продаж у нас по сравнению с прошлыми годами ощутимо не изменились. Однако общая ситуация сказалась на финансовом состоянии компании — прошлый год мы завершили с убытками, сработали ниже нуля, потому что цены упали, а расходы выросли. В этом году за счет небольшого роста цен надеемся хотя бы не уйти в минус.

«Цены не меняются, а покупают хуже»

Цены на пиломатериалы в Казани варьируются в зависимости от сорта, породы дерева, обработки древесины и объема закупки. По данным из открытых источников, доска обрезная в зависимости от толщины (25—50 мм) и ширины (100—200 мм), идет по 280—1 185 рублей за штуку, брусок строганый (50×50 мм) — 165—360 рублей, брус 100×100×3000 мм — 1 895 рублей, евровагонка «Стандарт» 12,5×88/96×2000 мм — около 1 445 рублей за упаковку (10 шт.).

— У нас цены с прошлого года не изменились — ничего не подешевело, не подорожало, — рассказал «Реальному времени» на казанском рынке пиломатериалов индивидуальный предприниматель Мамедов. — А вот покупают все намного хуже, чем в прошлом году. Сами видите — в это время, утром, у нас был какой трафик, машины только заезжали-выезжали, а сейчас лето, самый сезон для стройки, а на погрузке стоит только одна машина. Покупательская способность падает — вот и результат.

«Сейчас лето, самый сезон для стройки, а на погрузке стоит только одна машина». Инна Серова / realnoevremya.ru

Другой продавец назвал цены на 6-метровый брус 100×150 мм — 1 470 рублей, 40-миллиметровую нестроганую половую доску — 600 рублей, строганую шпунтованную — 970, евровагонку — 45 рублей за метр.

— В этом году весь пиломатериал дешевле продаем, чем в июне 2025-го, — пояснил он. — Примерно на 10% все отдаем дешевле, по зимним ценам, а покупают плохо. Большие объемы не заказывают.

На рынке рассказали, что пиломатериалы везут сюда в основном из Кировской области, строганая доска поступает из-под Архангельска.

Менеджер компании «Все из леса» рассказал, что на их продукцию сейчас действуют цены прошлого года:

— Но вот липа подорожала процентов на десять, — заметил он. — Только на нее спрос снизился, и не только из-за цены, а потому что дерево маркое, покупатели предпочитают ей ольху.

«Падение производства на фоне падения спроса»

Ключевая отрасль деревообрабатывающей промышленности — производство пиломатериалов — переживает спад, считают в «ЛеспромИнформе». По его данным, российские мощности по производству пиломатериалов избыточны для удовлетворения внутреннего спроса, который тем не менее существенно прибавил из-за активного развития потребляющих отраслей, в первую очередь мебельного производства и деревянного домостроения. Кроме того, эксперты указывают, что на ситуацию на рынке лесоматериалов существенно повлияли перемены в структуре экспорта: до начала 2022 года за рубеж отправлялось 67—69% продукции, а в 2025 году — только 51%.

Ситуация на рынке древесины не отличается от ситуации на рынке в целом, считает совладелец татарстанского ООО «Скаут Сервис», работающего под брендом «Скаутхаус» и специализирующегося на строительстве модульных деревянных домов, Нияз Гараев:

— Стагнация в денежном выражении объемов обработки древесины на фоне видимого роста расходов свидетельствует о падении производства в натуральном выражении на фоне падения спроса. Оно наблюдается везде, за исключением, наверное, самых дешевых сегментов, а также самых премиальных.

При этом падения цен, по его словам, не происходит: «Как может падать цена, если древесину нужно вывозить из леса грузовиками, за которые лизинговые платежи просто запредельные, при высокой стоимости топлива и обслуживания? В древесине очень много логистической составляющей, энергетической составляющей — велики затраты на обработку, сушку. Необходимо повышать зарплаты работникам отрасли. Что-то из этого подешевело у нас в стране? Нет. Почему древесина должна подешеветь?»

Гараев считает: то, что выглядит как стагнация и падение, на самом деле является отсутствием ярко выраженного сезонного всплеска цен на древесину, когда продавцы задирали их, ссылаясь на высокий спрос. Сейчас, говорит он, сезонного скачка спроса нет, соответственно, не растут и цены.

Нияз Гараев не исключает «охлаждения» рынка древесины конкретно в Татарстане, но связывает это с менталитетом и местной «модой». Инна Серова / realnoevremya.ru

Участник рынка также отметил, что смещаются и акценты в спросе потребителей: модные некогда срубы уходят в прошлое как самый неэнергоэффективный вариант деревянного дома, который к тому же требует в последующем сложной отделки и обслуживания:

— Сегодня растет спрос на каркасные дома, потому что это наиболее простой и быстрый способ построить что-то из дерева. Древесина никуда не делась, но она следует всем трендам экономики из-за ключевой ставки Центробанка и сегодняшней геополитики.

При этом Нияз Гараев не исключает «охлаждения» рынка древесины конкретно в Татарстане, но связывает это с менталитетом и местной «модой» — здесь пока, как в Подмосковье периода девяностых и нулевых, люди стремятся строить кирпичные дома. Для них каменный дом — статусная недвижимость, свидетельство собственной значимости.