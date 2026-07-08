Последствия атаки БПЛА в Татарстане: поражены предприятия и жилой дом
Есть пострадавшие с легкими ранениями, жизни людей ничего не угрожает
В Закамской части Татарстана после атаки БПЛА пострадали предприятия и жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе казанского Кремля.
В результате массовой атаки БПЛА в Нижнекамске получили повреждения предприятия города. На некоторых участках есть пострадавшие с травмами легкой степени. Им уже оказана необходимая медицинская помощь.
В Тукаевском районе Татарстана атаке беспилотника подвергся частный жилой дом. В результате инцидента пострадали двое жителей, их жизни ничего не угрожает.
По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова главы районов взяли ситуацию на личный контроль.
Напомним, ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массированной атаке беспилотников на Нижнекамский район республики. В утренние часы в сводке Минобороны РФ объявили о сбитии БПЛА над Татарстаном, не уточнив количество уничтоженных объектов.
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