«Ситуация на Украине стала катализатором накопившихся в Евроатлантике проблем»: Лавров встретился с генсеком ООН

«Мы оценили ваше желание в эти непростые времена всерьез начать задумываться о том, как будет воплощаться в жизнь принцип многосторонности»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Москве встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Главной темой, конечно, стала ситуация на Украине — ее Лавров назвал катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе.

— Мы оценили ваше желание в эти непростые времена всерьез начать задумываться о том, как будет воплощаться в жизнь, в практические дела принцип многосторонности, который в последние годы откровенно попирался Западом, и, к сожалению, он взял курс на создание и увековечение однополярного мира, — цитирует его ТАСС.

Лавров подчеркнул, что «подлинная многосторонность должна базироваться на Уставе ООН, в котором закреплен принцип суверенного равенства государств», и напомнил, что Гутерришу сегодня еще предстоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

— Это лишний раз подчеркивает то значение, которое мы придаем диалогу с нашими коллегами в Организации Объединенных Наций, — заявил он.

«Сегодня у нас в связи со сложной ситуацией на Украине есть разные интерпретации относительно того, что там происходит»

Генсек ООН в ответ заявил, что организация крайне заинтересована в том, чтобы создать условия для прекращения огня и мирного урегулирования ситуации на Украине.

— Я знаю, что сегодня у нас в связи со сложной ситуацией на Украине есть разные интерпретации относительно того, что там происходит. Но это не ограничивает возможности ведения очень серьезного диалога по снижению страданий людей, — отметил Гутерриш.

Заявил он и о заинтересованности в том, чтобы было сделано все для минимизации эффекта ситуации на Украине в других частях мира.

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— Я отправлюсь в Африку после этих визитов (в Москву и Киев, — прим. ред.). Мы наблюдаем драматическое влияние [этой ситуации] в странах, которые уже сталкиваются с неравномерным доступом к ресурсам после пандемии в очень несправедливой манере в плане работы международной финансовой системы, — заявил генсек ООН.

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