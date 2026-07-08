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ВС РФ нанесли ответный удар по предприятию «Самсунг-Украина»

09:56, 08.07.2026

Удар нанесен в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России

ВС РФ нанесли ответный удар по предприятию «Самсунг-Украина»
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

— В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Ранее в Закамской части Татарстана после атаки БПЛА пострадали предприятия и жилой дом.

Вадим Вахрушев

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