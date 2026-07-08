ВС РФ нанесли ответный удар по предприятию «Самсунг-Украина»
Удар нанесен в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
— В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
Ранее в Закамской части Татарстана после атаки БПЛА пострадали предприятия и жилой дом.
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