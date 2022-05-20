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Хронология военной спецоперации: самое важное за 20 мая

22:00, 20.05.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Главные события 86-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 20 мая
Фото: vk.com/mil

86-й день: полное освобождение «Азовстали» и Мариуполя, аналогичная операция в ЛНР почти завершена

По данным Министерства обороны России на 20 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3 168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1 571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 039 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего. Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области.
  • Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов с техникой и людьми. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области.
    • Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» от боевиков нацформирования «Азов», заявили вечером в Минобороны России. По данным «РИА Новости», подземные сооружения комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Сообщается, что «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в бронеавтомобиле.
    • Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов «Азова» и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории «Азовстали». Сегодня сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. О завершении операции и полном освобождении комбината и Мариуполя от украинских боевиков Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину
    • Украинские военные оборудуют огневые позиции в зданиях и на прилегающих территориях школ, размещают там боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию и склады боеприпасов. Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, такие факты зафиксированы в Славянске, Авдеевке Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области. Кроме того в Краматорске ДНР в детской поликлинике №3 оборудован опорный пункт украинских военных.
    • В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны, сообщили в Минобороны.

    О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

    Дарья Пинегина
    ПроисшествияОбщество

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