Хронология военной спецоперации: самое важное за 20 мая

Главные события 86-го дня специальной военной операции России на Украине

86-й день: полное освобождение «Азовстали» и Мариуполя, аналогичная операция в ЛНР почти завершена

По данным Министерства обороны России на 20 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3 168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1 571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 039 единиц специальной военной автомобильной техники.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего. Кроме того, уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов с техникой и людьми. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области.

Правительство России создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса. Как сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, график постановки задач по восстановлению территорий носит «живой» характер: «У нас есть задачи на один день, неделю, на месяц, до Нового года. Мы такую работу ставим».

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса . По его словам, в настоящее время близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики . Он отметил, что Вооруженные силы Украины в попытке задержать продвижение российских войск не выпускают из городов и других населенных пунктов местных жителей , а также используют их в качестве живого щита .



По его словам, в настоящее время близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики Он отметил, что Вооруженные силы Украины в попытке задержать продвижение российских войск не выпускают из городов и других населенных пунктов местных жителей а также используют их в качестве живого щита Шойгу сообщил и том, что перед Днем Победы украинские власти предприняли «авантюрную попытку» захватить остров Змеиный. Данная попытка обернулась провалом, отметил он. Всего за трое суток было уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера. Кроме того, Вооруженными силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ.

Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» от боевиков нацформирования «Азов», заявили вечером в Минобороны России. По данным «РИА Новости», подземные сооружения комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Сообщается, что «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в бронеавтомобиле.

Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 нацистов «Азова» и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории «Азовстали». Сегодня сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. О завершении операции и полном освобождении комбината и Мариуполя от украинских боевиков Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину

Украинские военные оборудуют огневые позиции в зданиях и на прилегающих территориях школ, размещают там боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию и склады боеприпасов. Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, такие факты зафиксированы в Славянске, Авдеевке Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области. Кроме того в Краматорске ДНР в детской поликлинике №3 оборудован опорный пункт украинских военных.

В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны, сообщили в Минобороны.

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