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Минобороны России заявило об уничтожении на Украине крупной партии военной техники из США и Европы

11:58, 21.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России заявило об уничтожении на Украине крупной партии военной техники из США и Европы
Фото: mil.ru

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российская истребительная авиация во время воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбила украинский самолет Су-25.

По его словам, уничтожены еще четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также склад с боеприпасами в районе Дробышево, передает «РИА Новости».

Фото: mil.ru

Как отметил генерал-майор, в общей сложности в результате ударов авиации ликвидированы свыше 270 националистов, из строя вывеедены 52 единицы военной техники Украины.

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным ведомства, сложила оружие и сдалась последняя группа в количестве 531 боевика.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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