Новости общества

17:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Папа Римский выразил готовность встретиться с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

09:42, 03.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Папа Римский выразил готовность встретиться с Путиным для урегулирования ситуации на Украине
Фото: kremlin.ru (архивное фото)

Папа Римский заявил, что готов поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации на Украине.

Он сообщил, что пока не едет в Киев, до этого должен посетить Москву, сообщает «РИА Новости». По его словам, на Украину он направил главу дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинала Майкла Черни и главу службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского.

— Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас, — сказал понтифик.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:01
    ого. ему, наверное, лучше с Зеленским встретиться
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем