Папа Римский выразил готовность встретиться с Путиным для урегулирования ситуации на Украине

Папа Римский заявил, что готов поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы поспособствовать урегулированию ситуации на Украине.

Он сообщил, что пока не едет в Киев, до этого должен посетить Москву, сообщает «РИА Новости». По его словам, на Украину он направил главу дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинала Майкла Черни и главу службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского.

— Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас, — сказал понтифик.



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Маргарита Головатенко