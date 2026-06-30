«Лучшая недвижимость России» глазами казанцев

Набережная за дверью подъезда, денежное число и желание жить в «пирамиде» вместе с Кэшем — в историях новоселов

Фото: Реальное время

Покупка квартиры во флагманском проекте — это не поиск компромиссов, а выбор качества жизни, которое отвечает всем ожиданиям семьи сразу. Особенно когда речь идет о казанском ЖК «Яналиф» от группы компаний «СМУ-88» на Новой Портовой. За время строительства комплекс неоднократно высоко оценивался профессиональным сообществом и стал обладателем 8 федеральных премий, включая Good Innovations 2023 в номинации «Лучшая жилая недвижимость». «Реальное время» поговорило с будущими жителями «Яналифа» и узнало, как его оценивают сами казанцы.

«Номер квартиры 54. Сумма цифр дает девятку — денежное число»

Лиане Кочетовой 44 года. Она коренная жительница Казани. У нее два высших образования: педагогическое и экономическое. Более десяти лет Лиана занимается квантовой нумерологией и за это время создала собственную онлайн-школу. Ее супруг работает в ИТ-отрасли. А еще в семье есть шпиц, который в будущем вместе с хозяевами станет новым жильцом «Яналифа».

— Когда и как вы поняли, что пора менять жилье?

— Сейчас есть такая тенденция, что на одном месте очень долго жить не хочется. Это раньше мы покупали квартиру и думали, что проживем в ней до старости. Но теперь хочется периодически менять локацию. Мы с мужем уже много лет живем в центре: сначала на улице Татарстан, а потом — на Сары Садыковой. Но нам захотелось чего-то более современного, масштабного, статусного и желательно с видом на реку.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Проект «Яналифа» выглядел очень необычно. В Казани такого точно еще не было. Попали мы в офис СМУ-88 чисто случайно: увидели интересный комплекс и решили заехать в выходной. Я спрашиваю: «У вас есть квартиры в сданных домах?». Мне отвечают, что да. Мы в тот же день ее забронировали. Плюс нас очень подкупил пакет новосела, который вручают всем новым жильцам вместе с ключами. Все-таки сервис — это очень важно. Мы были такие счастливые! Потом настроение мне немного подпортили банки — нам отказали в ипотеке. К счастью, заявку пересмотрели, и квартира все-таки стала нашей.

— Что было главным критерием при выборе квартиры?

— Месторасположение, необычный дизайн и элит-класс. Плюс была очень адекватная цена, поэтому можно сказать, что наши ожидания совпали с реальностью на 158%.

У нас есть еще одна инвестиционная квартира, которую мы сдаем. Она находится в ЖК премиум-класса. Но это небо и земля — как там дают ключи и как здесь. В «Яналиф» ты приходишь как на праздник: тебя встречают, провожают, все показывают, дарят подарок, а документы в папочку упаковывают. Ты уходишь довольный и счастливый. Там, к сожалению, такого нет: тебе кинули ключи, ты что-то подписал — и «до свидания».

Я не очень разбираюсь в строительстве, но наши мастера, которые делают у нас ремонт, тоже говорят, что у СМУ-88 все выполнено качественно. Мне кажется, что через пару-тройку лет здесь будет центр притяжения, а цены на квартиры вырастут в разы.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

— Пользовались ли вы нумерологией при выборе жилья? Что значит 88 в названии компании?

— Номер нашей квартиры — 54. Сумма цифр дает девятку, а это денежное число. Ее иногда даже рисуют на запястье для привлечения финансов. Вообще, было две квартиры, но я сказала, что мы берем именно эту. А 88 — это про ответственность, качество и дисциплину.

«Представляете — набережная за дверью подъезда!»

Романа и Ксению Мироновых «Яналиф» привлек своей концепцией и перспективами развития территории. Одними из первых будущих жителей ЖК стали их родители, которые приобрели квартиру еще на этапе котлована. Спустя всего месяц молодые супруги решили последовать их примеру и стать соседями. К тому же выбор «Яналифа» оказался вполне закономерным: Ксению, которая интересуется бьюти-сферой, привлекла особая эстетика пространства, а для Романа, увлеченного активным отдыхом на природе, важным преимуществом стала близость к Волге.

— Вы уже переехали или еще делаете ремонт?

Роман: Сейчас у нас полным ходом идет ремонт. Мы не обращались к дизайнерам, потому что у нас нет проблем с фантазией: знаем, как выбирать материалы, и понимаем, чего мы хотим. Начали с керамогранита как с напольного покрытия для санузла. А вот с обоями уже целая эпопея была. Когда мы выбрали их в магазине, то они казались одного цвета. На улице обои были уже другого оттенка, а в квартире — вообще третьего. Приходилось приезжать с рулонами прямо сюда и выбирать уже на месте.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

— В «Яналифе» квартиры со свободной планировкой. Как вы зонировали пространство своего жилища?

Роман: Нам в какой-то степени помогли намеченные перегородки (В квартирах СМУ-88 перегородки обозначены только как границы, так что жильцы могут создать уникальную конфигурацию комнат по собственному дизайн-проекту, — прим.ред.). Сколько мы ни рисовали свои варианты, получалось не очень удачно, поэтому решили оставить как есть. Это оказалось удобно.

— Чего вы ожидаете от этого места после переезда?

Ксения: Наверное, наша жизнь станет более спокойной и размеренной. У нас пока нет детей, но в будущем здесь хотят построить детский сад и школу — это огромный плюс для молодых семей.

Роман: Я думаю, что если они реализуют проект школы так, как задумали, это, правда, будет здорово. Это же три разных корпуса — для младших, средних и старших классов. Здесь же планируется детский сад. Все будет в шаговой доступности: ребенку будет просто запомнить, и нам спокойнее, что он не потеряется.

Ксения: Вообще, мы очень ждем эту громадную набережную. Представляете — огромное общественное пространство будет буквально за дверью подъезда!

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Роман: Если будет как на улице Федосеевской с выходом на Кремлевскую набережную, то это здорово. Поэтому можно сказать, что здесь в целом очень удобная инфраструктура.

Ксения: Во дворах на стилобатах очень интересные и современные детские зоны, но в них не хватает горок.

«Я хотела жить именно в “пирамиде”»

До 2021 года Индира Муртазина возглавляла отдел продаж в «Таттелекоме», а затем решила кардинально сменить сферу деятельности и ушла в риелторство. После работы в двух местных компаниях она отправилась в Дубай, где на протяжении трех месяцев занималась продажей квартир. Вернувшись в Казань, открыла собственное агентство недвижимости и начала развивать уже свой бизнес. Индира успешно совмещает работу с тяжелой атлетикой и материнством: она воспитывает двоих сыновей. Вместе с семьей в «Яналиф» готовится переехать и щенок по кличке Кэш в возрасте 2,5 месяца. Семья купила питомца у того же заводчика, у которого в свое время приобрел собаку Филипп Киркоров.

— Как вам идея реновации Новой Портовой? Верите, что здесь появится новый центр Казани?

— Эта локация заинтересовала меня еще на старте продаж. Но тогда у меня не было такого заработка, чтобы позволить себе здесь квартиру. Вообще, я всегда хотела жить рядом с водой. Помимо видов, для меня также очень важна школа, которая здесь появится. Мне рассказали, что она будет премиум-формата и в ней детям дадут классное обучение. Старший сын только окончил шестой класс, а младший — первый.

«Яналиф» всегда был для меня каким-то «светящимся» проектом. Я долго думала и мечтала о нем. Не один раз приезжала сюда, смотрела дома. За несколько лет это место уже очень сильно преобразилось.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Мой будущий дом должны сдать в IV квартале 2027 года — это третья очередь. Да, уже есть первая очередь. Скоро будет и вторая, и третья. Но я хотела жить здесь тогда, когда практически все будет готово. И я хотела жить именно в «пирамиде»! Я выбирала себе планировку в 41 «квадрат», чтобы можно было сделать евродвушку с просторной кухней-гостиной и спальней. А вы видели, какие там балконы будут? Такой вид на Волгу открывается! Просто вау!

— Как вы считаете, детям будет комфортно взрослеть в таких условиях?

— Детям здесь будет комфортно взрослеть, потому что в будущем тут будут и бульвары, и парк, и площади с фонтанами. Для меня это было пределом мечтаний. Дворы здесь без машин, и родителям не придется постоянно переживать, когда их детки гуляют. Поэтому здесь круто жить как большой семье или молодой паре, так и одному человеку, ведь он может просто взять студию поменьше.

— Удобно ли вам добираться до «Яналифа»?

— Сегодня я доехала за 15 минут, хотя думала, что дорога займет где-то полчаса. До центра отсюда ехать и вовсе семь минут. Кстати, машину я купила в марте и изначально думала взять гибрид. Но здесь увидела, что на парковке стоят зарядные станции. Обычно ты должен ставить их сам за свои деньги — и то, если есть частный дом. Либо надо ехать в какой-то большой ТЦ, чтобы там зарядиться. А тут все предусмотрено. Вот это я понимаю — элит-формат.

— Вы уже видели лапомойки на первых этажах?

— Это очень удобно! У некоторых есть большие собаки с длинной шерстью. Завел ее туда после прогулки, помыл лапки. Ничего не пачкается, и ты идешь до своей квартиры. И даже Кэша мы там как-нибудь помоем.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

— Вы покупали квартиру в ипотеку?

— Нет, но здесь есть классные программы. Например, мне подошла рассрочка: первоначальный взнос всего лишь 20%, а платеж — по 2 тысячи рублей практически до срока сдачи дома. Я думаю, что это очень комфортно для такого класса людей, которые не могут платить в месяц сразу по 100 или 200 тысяч рублей. После меня здесь купили квартиры еще две мои подруги, поэтому у меня точно будут крутые соседи!



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ЖК «Яналиф», 2 очередь: застройщик — ООО СЗ ПСК СМУ88, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Яналиф», 3 очередь: застройщик — ООО СЗ ПСК СМУ88, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Яналиф», 4 очередь: застройщик — ООО СЗ ПСК СМУ88, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Интернет-газета «Реальное время»