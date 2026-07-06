На Волге гидроцикл наехал на сапбордистов, один человек пропал без вести
По предварительным данным, 6 июля в районе СНТ «Щурячье» 22-летняя девушка, не имеющая права на управление маломерным судном, управляла гидроциклом
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия на Волге вблизи поселка Октябрьского в Зеленодольском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, 6 июля в районе СНТ «Щурячье» 22-летняя девушка, не имеющая права на управление маломерным судном, управляла гидроциклом и совершила наезд на трех человек, находившихся на сапбордах. В результате столкновения все оказались в воде. Двое мужчин самостоятельно выбрались на берег, а 35-летний мужчина утонул, его местоположение неизвестно.
На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора для координации работы правоохранительных органов.
Кроме того, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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