На Волге гидроцикл наехал на сапбордистов, один человек пропал без вести

По предварительным данным, 6 июля в районе СНТ «Щурячье» 22-летняя девушка, не имеющая права на управление маломерным судном, управляла гидроциклом

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия на Волге вблизи поселка Октябрьского в Зеленодольском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 6 июля в районе СНТ «Щурячье» 22-летняя девушка, не имеющая права на управление маломерным судном, управляла гидроциклом и совершила наезд на трех человек, находившихся на сапбордах. В результате столкновения все оказались в воде. Двое мужчин самостоятельно выбрались на берег, а 35-летний мужчина утонул, его местоположение неизвестно.

Реальное время / realnoevremya.ru

На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора для координации работы правоохранительных органов.

Кроме того, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Жирнова