Глава Минобороны России сообщил о скором завершении освобождения ЛНР

К завершению близится освобождение Луганской Народной Республики. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, группировки российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день Госдума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — заявил он тогда.

Диана Жиленкова