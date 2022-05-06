Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Краматорске

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

Также в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У». Поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего в течение ночи были поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, средства ПВО РФ сбили в районе ЛНР один Су-25 и один МиГ-29 Украины, а также четыре ракеты «Точка-У».

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России уничтожила 45 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики (ЛНР).



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Максим Кокунин