Минобороны России: средства ПВО сбили два бомбардировщика Су-24М Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

Средства ПВО России сбили два бомбардировщика Су-24М Украины. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России ракетами «Оникс» уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Одессы. ВКС поразили семь военных объектов Украины — в их числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Два комплекса С-300 и два склада боеприпасов и горючего уничтожены авиацией ВКС России. В течение ночи средства ПВО уничтожили 12 беспилотников Украины, две ракеты «Точка-У».



Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены до 200 националистов, передает ТАСС.

Вчера вечером Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы страны уничтожили командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 17 украинских военных объектов.



Утром российское военное ведомство показало видео уничтожения вертолетами Ка-52 военных объектов и техники Украины. Оказались уничтожеными пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.



Татьяна Леухина