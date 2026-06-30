«Сантел» — это по-татарстански

История прорыва в развитии сотовой сети, продажи «цифрового языка» и создания первого цифрового телевидения

Фото: предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Сегодня мир обсуждает перспективы дальнейшего развития искусственного интеллекта, внедряет беспилотные системы во всех сферах жизни, а большая часть платежных операций происходит онлайн. Но если задуматься, то всерьез в Татарстане работа по обеспечению современной мобильной связью началась лишь тридцать лет назад и всего двадцать лет назад нам стали широко доступны интернет и онлайн-услуги. «Реальное время» продолжает рассказ о том, как и кем в нашей республике была сформирована основа под масштабное развитие отрасли телекоммуникаций. Часть вторая.

«Сантел» — это цифровой язык

«ТАИФ-Телком» — название компании. Но для самого первого оператора сотовой связи стандарта GSM был нужен собственный бренд. Звучный, оригинальный, находящий отклик в душе, побуждающий к действию и заложенному природой в человека общению. Участники процессов вспоминают, что были перебраны десятки, если не сотни вариантов. Вот только некоторые из них: «Болан» (что по-татарски значит «олень»), «Максат» (что в переводе на русский язык означает «цель»), «ССТ» и т. д.

«Сан» — по-татарски цифра, «тел» — это телекоммуникации, а по-татарски «тел» — это язык, тот есть «Сантел» — это цифровой язык. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Одна из ключевых целей — это должно было быть нечто свое — татарское. В ход пошли мозговые штурмы и словари. Вскоре определились со словом «Сан» — по-татарски цифра, но этого было мало. Не звучало. В ходе жарких дискуссий добавилось «тел» -телекоммуникации, а в переводе с татарского это еще и — «язык». Так и получилось, что «Сантел» — это цифровой язык. Дизайнеры увидели в этом названии солнце (sun) и разместили его на белых волнах. Зеленый флаг добавился из флага Татарстана. Идея пришлась по душе руководству и ТАИФа, и республики. А главное— людям, будущим абонентам.

Один из салонов сотовой связи сети «Сантел». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

А ТАИФ, как повелось с первых дней работы компании, все просчитывал на множество шагов вперед. Оборудование, что было приобретено и установлено, предусматривало внедрение самых совершенных мобильных технологий. Иными словами, речь сразу шла не только о надежной сотовой связи и возможностях развития в республике высокоскоростного мобильного доступа к интернету, но и о комплексном подходе в развитии телекоммуникационной отрасли в Татарстане в целом.

«Алло, алло! Как слышно? Прием!»

— Я прекрасно помню тот день — 3 марта 1999 года. Первый президент (сейчас Государственный Советник Республики Татарстан) Минтимер Шарипович Шаймиев торжественно перерезал красную ленточку при входе в Государственное унитарное предприятие управления электросвязи «Таттелеком». В праздничной церемонии также принимали участие Рустам Минниханов (с 1998 по 2010 год — премьер-министр Республики Татарстан, сегодня раис республики) и председатель Госкомитета по связи и информатизации РФ (с 1997 по 1999 год) Александр Крупнов, — вспоминает о событиях более чем четвертьвековой давности Альберт Шигабутдинов. — Первый звонок в новом для республики стандарте сотовой связи — GSM, обеспечивающем высокое качество связи, сделал Минтимер Шарипович. Он позвонил со своей трубки на номер одного из сотрудников ТАИФа. Оба абонента, разговор которых все слушали с огромным удовольствием, громко и весело говорили друг другу: «Алло, алло! Как слышно? Прием!», шутили и поздравляли друг друга.

Так для Республики Татарстан началась новая эпоха — эпоха сотовой связи. Событие, послужившее толчком к масштабным переменам не только в телекоммуникационной сфере и повлекшее за собой модернизацию существующих сетей и строительство новых, современных, открывающих безграничные технологические возможности в телефонии, интернет, ИT, ИИ, телевидении, но и ставшее мощным импульсом и надежной платформой для новых витков развития образования и науки, промышленности и торговли, социальной сферы, медицины и экономки в целом. Но к этим темам мы еще вернемся в следующих материалах «Реального времени».

3 марта 1999 года — первый звонок в сети «ТАИФ-Телком» под брендом «Сантел». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Как поделился воспоминаниям о периоде первых шагов в становлении рынка предоставления сотовой связи в Татарстане и России на тот момент заместитель генерального директора «ТАИФ-Телком» по продажам Рустем Закиров, руководство ТАИФа перед молодой компанией цели ставило масштабные и амбициозные. Ни много, ни мало, а…

— Сделать сотовую связь массовой и максимально доступной.

Уже к окончанию 1999 года «ТАИФ-Телком» обеспечил все города, а также основные участки транспортных магистралей устойчивой мобильной связью стандарта GSM. Благодаря инвестициям ТАИФа летом 2000 года был введен в строй коммутатор общей емкостью 100 тысяч абонентов. Компания начала оказывать новые услуги и расширять инфраструктуру обслуживания сети.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Охват территории Республики Татарстан первой очередью системы сотовой связи стандарта GSM-900 от «ТАИФ-Телком» к концу 1999 года. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Первые десять тысяч абонентов компания «ТАИФ-Телком» набрала очень быстро — за один год работы. Потом динамика снизилась. И вновь тщательный анализ сложившейся ситуации на всех уровнях. В итоге руководство ТАИФа пришло к неожиданному выводу: проблема ментальная.

— И в кино, и в газетах мобильный телефон позиционировался как средство роскоши, — вспоминает в одном из интервью «Реальному времени» Альберт Шигабутдинов. — Его якобы могут себе позволить только богатые. Хотя мы уже предлагали доступные цены.

Например, проект «Сантел-К» — доступный по цене мобильный телефон с гибкой посекундной системой оплаты без кабальных условий абонентской платы и с бесплатными SMS. А ТАИФ решил пойти еще дальше. Во-первых, снизить (в 10 раз!) — с 5 долларов до 50 центов стоимость минуты разговора. Во-вторых, компания вложила солидные средства в привлечение новых абонентов сети очень необычным способом:

— Мы закупили телефонные трубки на $10 млн и раздали их бесплатно, при условии подключения, — рассказывает Альберт Шигабутдинов. — И к 2002 году у нас было уже 300 тыс. абонентов.

Точность попадания этой маркетинговой акции в спрос была фантастической! Салоны «Сантела» люди в буквальном смысле штурмовали, желая получить мобильные телефоны. Результат? Забегая вперед, отметим, что уже в январе 2001 года «ТАИФ-Телком» занял первую позицию в общероссийском рейтинге компаний сотовой связи по темпам прироста абонентов. Спрос на карточки с минутами «Сантел» в Татарстане превзошел все ожидания. Но поток абонентов приносил не только доход — рост спроса на услуги сотовой связи подталкивал компанию наращивать темпы развития, работать на опережение и в строительстве инфраструктуры, и в повышении качества оказания услуг связи, а также требовал постоянного увеличения емкости сети и доступности сигнала.

Один из салонов сотовой связи бренда «Сантел». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Практически все первые сотовые операторы России на определенном этапе развития сталкивались с серьезной проблемой, когда взрывной рост числа новых абонентов и их активность приводили к перегрузу инфраструктуры компании. Но только не «ТАИФ-Телком». Программа развития была прописана на несколько лет вперед. Правда, ее пришлось немного скорректировать:

— Мы планировали второй мощный центр с расширением номерной емкости, приобрести примерно в 2003—2005 годах, но в итоге станции на еще на 500 тыс. абонентов от Alcatel SEL AG (Германия), прибыли в Татарстан уже в 2000-м, — вспоминал Альберт Шигабутдинов.

Подобная предусмотрительность и своевременные инвестиции в развитие позволили обойтись без непопулярных мер вроде временного моратория на подключение новых абонентов или повышения расценок на услуги. Более того, с ростом числа пользователей бренда «Сантел» стоимость минуты разговора в сети продолжила снижаться, что только добавляло доверия и популярности мобильному оператору.

В том же 2000 году ТАИФ вновь реальными делами подтвердил социальную направленность бизнеса, создав компанию «Мобильная государственная связь», или «МГС». «Сантел» предоставил вновь образованному оператору 10 тыс. номеров для подключения работников бюджетной сферы: врачей, воспитателей детских садов, учителей и чиновников с возможностью пользоваться сотовой связью по льготным тарифам — 9 центов за минуту, то есть по ценам втрое ниже действующих коммерческих тарифов.

В этом подходе, как отмечал в интервью «Реальному времени» возглавлявший АО «Мобильная государственная связь» (МГС) Александр Леонтьев, и проявляется отличие ТАИФа как компании, которая душой болеет за Татарстан и всегда держит руку на пульсе.

В жизни все взаимосвязано

Реализация проекта развития сотовой связи стандарта GSM потребовала от ТАИФа полного погружения в решение и других масштабных вопросов в сфере развития отрасли телекоммуникаций, запустив целый каскад взаимосвязанных процессов.

Так, одной из острейших проблем, с которой пришлось столкнуться «ТАИФ-Телком», стала практически полная невозможность состыковки современной цифровой мобильной связи с «наследием СССР» — действующими на тот момент в Татарстане, физически устаревшими декадно-шаговыми и релейными станциями стандартной проводной связи, работавшими к тому времени по 40, а то и 60 лет.

Устаревшее декадно-шаговое оборудование АТС препятствовало развитию отрасли телекоммуникаций в Татарстане. Остро встал вопрос о полной модернизации «наследия СССР». Реальное время / realnoevremya.ru

После долгих и очень непростых переговоров между Министерством информатизации и связи Республики Татарстан, ТАИФом, «Таттелекомом» и ОАО «Казанская городская телефонная сеть» было принято совместное решение о модернизации устаревших станций. По достигнутой договоренности ТАИФ выкупал у ОАО «Казанская городская телефонная сеть» и «Таттелекома» часть АТС и на собственные средства должен был провести их модернизацию: установить взамен старого оборудования новейшие цифровые коммутаторы. Но при условии: средства, полученные от ТАИФа за приобретаемые станции, для татарстанских операторов проводной связи — «Таттелекома» и «Казанской городской телефонной сети» — фактически должны были стать целевым траншем на модернизацию остающихся в их распоряжении АТС.

ТАИФ выкупил несколько устаревших АТС и оснастил их современным оборудованием, а Казанские ГТС на вырученные средства модернизировали свои. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

— На выплаченные нами деньги ГТС закупила новое оборудование сразу с монтажом для АТС на Баумана, на Бутлерова, на Гарифьянова… Практически в течение трех лет связь в Казани полностью стала цифровой. Появилось сразу множество свободных номеров: кому телефоны — пожалуйста! — рассказал «Реальному времени» Альберт Шигабутдинов.

С установкой современного коммутационного оборудования был решен вопрос уверенного присоединения систем мобильной и стационарной связи. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В выигрыше оказались все:

Республика обрела новые, современные станции связи, оснащенные по последнему слову техники.

На самом современном уровне был решен вопрос присоединения систем мобильной и стационарной связи.

Почти четверть миллиона татарстанских семей и представителей бизнеса, десятилетиями ожидавших установку проводного телефона, наконец получили эту возможность: установка цифровых АТС в разы увеличила номерную емкость региона.

Если аналоговые АТС занимали целое здание, то цифровое оборудование при большей мощности легко умещалось в одной комнате. Освободившиеся огромные площади позволили планировать дальнейшее развитие отрасли: разместить оборудование под перспективы роста числа абонентов и расширение видов оказываемых телекоммуникационных услуг, дали возможность обеспечить больший комфорт обслуживающему персоналу АТС.

Наконец, став родоначальником на рынке сотовой связи Республики Татарстан, ТАИФ подготовил благодатную почву и для приходящих в Татарстан новых операторов телекоммуникационных услуг.

На рубеже тысячелетий

Последний год XX века и самое начало XXI века для ТАИФа и телекоммуникационной отрасли республики оказались насыщенными на события. Так, компания «РТТ», чья абонентская база вплотную приблизилась к отметке в 10 тыс. пользователей и работающая четко, как хорошо отлаженный механизм, обрела нового владельца. ТАИФ, принявший решение сосредоточиться на более масштабных, не терпящих отлагательств вопросах, связанных с развитием республиканского промышленного потенциала, в том числе и телекоммуникационного направления, на рыночных условиях передал транковую связь компании «Татнефть».

Чуть ранее резко возросший спрос у населения на телекоммуникационные услуги закономерно привел ТАИФ к созданию телерадиокомпании «ТВТ», призванной обеспечить возросшие требования рынка в предоставлении разнообразных широкополосных услуг связи. И речь не только о кабельном телевидении, но и о доступе к высокоскоростному интернету и другим направлениям телекоммуникаций.

Будучи вовлеченным в еще один сегмент телекоммуникационного бизнеса — развитие стационарной проводной связи (абонентской), в 2000 году ТАИФ создал компанию «ИнтелСет» (ОАО «Интеллектуальные сети»). Стратегической целью компании стало обеспечение жителей республики доступом уже к интегрированному пакету телекоммуникационных и мультимедийных услуг: интернет, IP-телефония, видеоконференцсвязь, телеобучение и телемедицина, сетевые игры, многоканальное кабельное телевидение и радиовещание.

Целью компании «ИнтелСет» стало предоставление всем жителям республики доступа к интегрированному пакету телекоммуникационных и мультимедийных услуг. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

И вновь ТАИФу пришлось бороться с возникшими сложностями:

— Столкнулись с тем, что между городами и селами и другими населенными пунктами республики нет надежной коммуникации. Были только старые медные кабели. Чтобы иметь возможность доставить наши услуги буквально в каждую квартиру татарстанцев, пришлось погружаться в изучение такого направления, как прокладка оптико-волоконных линий. В августе 2002 года нами была создана компания ОАО «ТАИФ-Телеком». Ее задачей было строительство сопряженных, дублирующих друг друга оптико-волоконных колец с емкостью кабелей до 32 волокон, каждое из которых способно обеспечить передачу миллионов мегабайт информации. Параллельно установили необходимое оборудование и объединили все в единую систему, соединяющую города и райцентры, а через них — большую часть населенных пунктов республики, — рассказал в интервью «Реальному времени» Альберт Шигабутдинов.

Оптико-волоконные линии общей протяженностью в 7 000 километров в рекордно-сжатые сроки связали все города, крупные населенные пункты и районные центры Татарстана в единую сеть. Обладающая тройным резервированием, она стала крупнейшей в России мультисервисной сетью, рассчитанной на более чем миллион абонентов. И уже в первый год работы только в Казани к ней было подключено более 50 тысяч пользователей — частных лиц и организаций города.

«ТВТ» стал крупнейшим ТВ— и интернет провайдером в Татарстане. Реальное время / realnoevremya.ru

К июню 2003 года услугами телекоммуникационной сети «ТВТ» активно пользовались жители трех крупнейших городов республики. Спустя совсем короткое время число абонентов кабельного и цифрового телевидения от «ТВТ», а также пользователей высококачественного широкополосного интернета (со скоростью более 100 мегабит в секунду) и услуг IP-телефонии превысило 700 тыс. домохозяйств, компаний и организаций по всему Татарстану.

Привлечение средств

Масштабные проекты и развитие бизнеса требуют серьезных инвестиций: займов напрямую у банков или же привлечения средств на рынке ценных бумаг. Надежная связь и скоростной доступ к глобальной сети Интернет такую возможность республике дали. Итог? Развивая еще одно новое для Татарстана бизнес-направление — оказание брокерских услуг, ТАИФ выступил учредителем брокерской компании «ТАИФ-ИНВЕСТ».

В числе первых операций «ТАИФ-Инвест» на рынке ценных бумаг стала подготовка облигационного займа ОАО «ИнтелСет». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Примечательно, что в числе первых операций нового игрока на рынке ценных бумаг стала подготовка облигационного займа ОАО «ИнтелСет», а также размещение облигаций ОАО «ТАИФ-Телеком». С подачи ТАИФа вторичным рынком для ценных бумаг первого татарстанского оператора сотовой связи занималась Российская торговая система (РТС). И для крупнейшей на тот момент биржи в России это был один из первых прецедентов федерального масштаба по выводу на организованную торговую площадку облигаций — до того момента на ней торговались только акции.

Впрочем, эта тема настолько масштабна, что требует подготовки отдельного материала, и он обязательно будет опубликован в обозримом будущем.

Продолжение следует…