Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ: «Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма»

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам ряда государств по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, они адресованы главам и народу Донецкой и Луганской народных республик.



— Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы, — говорится в поздравлениях.

Поздравления направлены также лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.

Фото: realnoevremya.ru

В поздравлениях, адресованных главам ДНР и ЛНР, Путин отметил, что в настоящий момент российские военные, как и их предки, плечом к плечу сражаются «за освобождение родной земли от нацистской скверны». Также президент страны выразил уверенность, что победа останется за Россией, как и в 1945 году.

В послании для ветеранов и жителей Украины Путин заявил о недопустимости реванша идейных наследников тех, кто поверженных в Великой Отечественной войне.

Подготовка к празднованию 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне идет полным ходом и в Казани. Уже сегодня в городе организованы праздничные концерты и парады военной техники, основные же торжества запланированы на завтрашний день. Подробности — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова