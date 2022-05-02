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Минобороны России сообщило об уничтожении до 170 националистов

19:41, 02.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об уничтожении до 170 националистов
Фото: скриншот видео Минобороны России

Артиллерийские подразделения России уничтожили до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Ракетные войска России в течение дня уничтожили командный пункт украинской 93-й механизированной бригады ВСУ. Высокоточные ракеты воздушного базирования в течение дня поразили 36 военных объектов Украины.

Фото: кадр видео Минобороны России

В течение дня поражены 13 опорных пунктов ВСУ, три украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, передает ТАСС.

Утром военное ведомство сообщило, что за сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины. Уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация о спецоперации на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
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