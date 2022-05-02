Минобороны России сообщило об уничтожении до 170 националистов
Артиллерийские подразделения России уничтожили до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Ракетные войска России в течение дня уничтожили командный пункт украинской 93-й механизированной бригады ВСУ. Высокоточные ракеты воздушного базирования в течение дня поразили 36 военных объектов Украины.
В течение дня поражены 13 опорных пунктов ВСУ, три украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный, передает ТАСС.
Утром военное ведомство сообщило, что за сутки высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 38 военных объектов Украины. Уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.
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